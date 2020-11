Conejillos K: quiénes son los famosos que probarán la vacuna

En una entrevista para A24, Carla Viazzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, había dicho que sería importante el aliento de referentes de diferentes áreas para que la gente sienta confianza a la hora de vacunarse contra el coronavirus. Así, algunos famosos levantaron la mano por su cuenta y otros, a pedido de sus “odiadores”.

Florencia Peña, que ayer debutó en la tevé con el magazine “Flor de equipo”, fue una de las primeras en levantar la voz. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable”, escribió en sus redes, con su humor característico.

Jorge Rial había manifestado semanas atrás su felicidad por la llegada del antídoto ruso. “En diciembre llega la vacuna. Una buena, la puta madre”, había dicho, por lo que su nombre fue uno de los primeros que se asociaron al “pedido” de Viazzotti.

“Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, manifestó el conductor de “Intrusos”.

Otro que aceptará con gusto es el periodista ultra kirchnerista Diego Brancatelli. En “Intratables”, aseguró: “Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

Apenas conocida esta declaración, en Twitter los usuarios comenzaron a postular voluntarios. Así, nombres como los del humorista Dady Brieva y los actores Pablo Echarri y Raúl Rizzo fueron los más “nominados” a recibir la vacuna, aunque ninguno de los tres se hizo cargo de esta movida tuitera.