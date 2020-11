La ex de Phil Collins lo trata de sucio e impotente tras dejarlo por mensaje y usurpar su mansión

La separación de Phil Collins y Orianne Cevey fue escandalosa. El lunes se sumó un nuevo capítulo cuando ella presentó los papeles en Miami acusándolo de incumplir su trato de darle la mitad de su casa de U$S 40 millones.

Pero en las últimas horas surgieron novedades que no dejan de llamar la atención. Cevey -que le avisó que lo dejaba por menaje de texto- presentó documentos judiciales alegando que la estrella de Génesis apesta y que es impotente. En los diarios del mundo, dijo que Collins, de 69 años, es un “ermitaño” confundido que no se lavó ni se cepilló los dientes durante meses.

La ex mujer del músico afirmó en los documentos judiciales que en 2017, Collins comenzó a beber en exceso y a tomar pastillas recetadas, alegando que a menudo "se caía de la combinación de medicamentos recetados y alcohol en exceso". Incluso sostuvo que "en múltiples ocasiones, se golpeó la cabeza al caer y se registró en los hospitales con un alias".

Los periódicos incluso dicen que "se derrumbó en el escenario cuando actuaba porque estaba tan afectado que no podía ponerse de pie". También afirmó que para 2019, Collins "se volvió cada vez más deprimido, retraído, abusivo y, después de una operación en la espalda, se volvió cada vez más adicto a los antidepresivos y analgésicos".

"Era incapaz de tener relaciones sexuales", afirman las notas periodísticas. “Dejó de ducharse, cepillarse los dientes y vestirse adecuadamente (de hecho, no se duchó ni se cepilló los dientes desde 2019 hasta agosto de 2020 cuando abandonó)” su casa. También dijo que no puede componer canciones o grabar música, y que es "abusivo emocional y verbalmente con Orianne y, a menudo, ignora las necesidades de sus hijos".

El grupo de Collins, mientras tanto, presentó una "moción de huelga", alegando que su presentación "contiene una letanía de acusaciones demostrablemente falsas, inmateriales, impertinentes, escandalosas y difamatorias que no tienen nada que ver con los reclamos legales en este caso". La moción agrega: "Estas acusaciones se incluyen solo para el plan de los acusados ​​de hacer deliberadamente acusaciones sensacionalistas y / o falsas en un esfuerzo por extorsionar a Phil Collins".

Mientras tanto, fuentes consultadas por el diario "The Post" aseguran que muchas de sus afirmaciones simplemente no son ciertas. Un amigo dijo: “El hombre tiene un problema neurológico grave que le obliga a tomar medicación diaria y esto significa que a veces se cae al escenario”. "Actualmente está en el Reino Unido en ensayos con Genesis", agregó la fuente. "Si estuviera en un estado tan grande, no podría funcionar" completó.

Las impresionantes acusaciones son parte de una lucha por la casa de Miami que compartieron juntos. Cevey y Collins estuvieron casados ​​de 1999 a 2008 -tuvieron dos hijos- y después de su divorcio, ella se casó con Charles Mejati, solo para que Cevey y Collins se reunieran en 2015.

En los nuevos documentos judiciales, afirma antes de que volvieran a estar juntos, el ícono del rock le dijo que si se divorciaba de Mejati y renunciaba a su participación en su propiedad de $ 20 millones en Sunset Island en Miami, él le daría la mitad de su nuevo hogar. y ella dice que Collins se ha retractado de esa promesa.

Collins y Cevey se separaron en julio después de que ella le enviara un mensaje de texto a Collins diciendo que se había enamorado. Un mes después, se casó en secreto con su nuevo esposo Thomas Bates, de 31 años. Collins intentó desalojar a los recién casados, pero ahora han llegado a un acuerdo de que Cevey y Bates se mudarán de la casa en enero. Incluso la propiedad ya está a la venta.