Más de 500 docentes advierten que la vuelta a clases es un “imperativo ético”

Con la sentencia “hay que volver a la escuela” por título, más de 500 docentes de todo el país firmaron una enfática carta abierta por la “urgente” recuperación de las clases presenciales.

En la misiva, publicada por la agrupación docente Aula Abierta y que hasta ayer cosechaba 550 adhesiones, los maestros advierten que los colegios cerrados “profundizan la desigualdad social” y que “se están provocando daños que pueden ser irreparables. Vemos y sabemos que hay en muchos chicos cuadros depresivos, desánimo, incertidumbre. Los intentos de vinculación con cada chico y con cada familia son en algunos casos enormes, pero insuficientes”.

Por esto, insisten en que los establecimientos deben abrir y volver a la presencialidad. “Los chicos quieren volver, los padres quieren que sus hijos vuelvan”, aseguran en el texto, que además recoge la experiencia científica mundial, “que indica que [la apertura escolar] no provoca un aumento sensible en la propagación del Covid-19 y en muchos países que han aumentado las restricciones no se han vuelto a cerrar las escuelas”.

Se lamentan además de que, pese al “profundo agotamiento” del personal educativo por sostener la continuidad pedagógica, “hay muchísimos alumnos que permanecen desconectados de la escuela”. Un diagnóstico que califican como “trágico”.

Subrayan también que “un docente no puede ser reemplazado por una computadora” y que “el trabajo de un docente en la escuela es irreemplazable”.

No obstante, los firmantes proponen un regreso seguro a clases, con una concurrencia voluntaria tanto de docentes (por ejemplo los que pertenecen a la población de riesgo) como de alumnos.

Para los maestros, la vuelta a la escuela -fundamental en la lucha contra la desiguldad y la pobreza- es “un imperativo ético”, a la vez que juzgan como “insostenible” abrir los bares mientras los alumnos no asisten al colegio.

“Con las escuelas cerradas -concluye la carta- los chicos pierden y si pierden los chicos, perdemos todos porque perdemos el futuro”.