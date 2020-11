Un Tribunal de Trabajo falló en favor de una víctima de abusos y acoso sexual laboral

En un veredicto inédito, el Tribunal de Trabajo Nº 5 de La Plata se declaró competente para fallar en un caso de acoso y abuso sexual laboral y aplicó medidas de protección contra la violencia previstas en una ley nacional, “para amparar y resguardar la integridad de una trabajadora del sector de ayudantes y encargados/as de edificios” que sufrió “violencia laboral por parte de su jefe”, explicaron desde la ONG Las Mirabal, que representó legalmente y acompañó a la denunciante en este proceso.

En el mismo fallo, el tribunal le ordenó al administrador del consorcio el “deber de garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas”, ampliaron los voceros.

El caso ocurrió desde el comienzo de la cuarentena -entre marzo y abril pasados- hasta hace aproximadamente 15 días, cuando una joven de 35 años decidió recurrir a la justicia para denunciar lo que sucedía en el edificio del centro de La Plata en el que trabaja como encargada desde hace tres años.

“Él empezó a trabajar en diciembre”, contó la víctima a EL DIA, “y es todo muy raro. Una escucha o lee estos casos y crees que no te va a pasar, pero desde que hice la denuncia sentí que me saqué un peso de encima”.

“Soy madre, tengo hijos chicos y creía que era mejor callarse, aguantar, porque pensaba que nadie me iba a dar bolilla, pero tengo una abogada que es una leona. Ahora veo lo desprotegidas que estamos”, reveló, todavía conmovida.

Cuando habla de su abogada se refiere a Flavia Centurión, de Las Mirabal, quien aportó detalles de la causa: “Su superior y compañero de trabajo abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades. La encerraba para manosearla y la amenazaba”, cada vez que la mujer lo rechazaba. Según figura en la exposición que hizo la joven, cuya identidad se mantiene en reserva, “el hostigamiento y las humillaciones se fueron profundizando”, hasta que advirtió que estaba en serio riesgo y decidió acudir al administrador del consorcio para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando.

“Esta persona hizo lo que no hay que hacer en ese tipo de casos: hablarlo con el agresor, porque así supo que la mujer lo había denunciado”, reflexionó Centurión, poniendo en contexto el modo y el momento en que la joven se presentó en la comisaría de la Mujer para exponer los hechos.

Allí, dijo la abogada, “no le quisieron tomar la denuncia por tratarse de un caso de violencia laboral”, por lo que decidió recurrir a la fiscalía en turno, donde sí tomaron el caso por los supuestos abusos sexuales pero le aclararon que no podían otorgarle una medida cautelar por el mismo motivo que le dieron en la seccional de la avenida 1.

Presionada por esta verdadera encerrona legal, hace 15 días la encargada del edificio pidió ayuda en Las Mirabal, organización que además de brindarle el asesoramiento legal gratuito de Centurión y el abogado laboralista Roberto Daoud, con el abordaje psicológico de Marcela Marcos, llevó la causa ante un tribunal.

La respuesta, resaltó Centurión, “fue muy buena, porque el Tribunal asumió la competencia y, a falta de una ley de violencia laboral, estableció medidas cautelares aplicando la ley nacional de violencia de género, por la cual pudo dictar una restricción perimetral y prohibició de acercamiento”, disponiendo que el administrador del consorcio garantice el cumplimiento del fallo.

Si no lo acata, la sanción penal puede alcanzar tanto al condenado como al consorcio y al administrador. Tanto la víctima como el denunciando fueron contratados demanera particular por los propietarios que conforman el consorcio y, al menos hasta ayer, “no habían tomado medidas contra el acusado”, amplió la abogada.

Por lo pronto, lo que fijó el Tribunal es que la mujer y su jefe trabajen en turnos separados y le ordenó al consorcio diseñar un protocolo para el caso de violencia de género, algo inédito hasta el momento, celebraron desde Las Mirabal. La denuncia por abuso, mientras tanto, sigue en el fuero penal.

La joven decidió acudir a la justicia porque no estaba dispuesta a renunciar ni a esperar a que la echaran: “Tiene dos hijos chiquitos que dependen de ella. Si no trabaja no les da de comer”, cerró Centurión, convencida de que “todos los gobiernos tienen una deuda con las mujeres, porque no hay una ley provincial de violencia laboral”.

Días después del fallo, la joven confirmó que seiente “más tranquila. Ya no me lo cruzo, pero fueron muchos meses de soportar hostigamientos y persecuciones. Pero ya pasó”.

Nueve de cada diez argentinas sufren violencia laboral y en el sector privado esto no se contempla