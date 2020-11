Voraz incendio en Los Hornos: dos familias quedaron en la calle

Un voraz incendio destruyó dos casillas en 81 bis entre 140 y 141, en Los Hornos, y las pérdidas fueron totales.

Según se informó, aún no se sabe cómo comenzaron las llamas, aunque no descartan que haya sido intencional, puesto que el dueño dijo que no podía ser un cortocircuito.

Un dotación de bomberos de Los Hornos lograron sofocar las llamas. También colaboraron efectivos policiales y ambulancias del SAME.

Los damnificados necesitan ayuda y dejaron un teléfono de contacto: 2215856882.