Un joven tiene dos padres y contó cómo es su vida: el video se hizo viral

La historia de Gabriel se hizo viral y nunca imaginó que su relato iba a tener tanta repercusión. Este joven de origen ruso, que fue adoptado cuando tenía apenas dos años por la pareja formada por David y Jesús, subió a Instagram un video que dio la vuelta al mundo y ya tuvo más de un millón de visualizaciones.

Su testimonio comienza así: "Soy Gabriel y tengo dos padres. Se llaman David y Jesús. Y bueno, ¿cómo llegaron a mi vida? Será mejor cómo llegué yo a su vida, porque después de un proceso de adopción en Rusia consiguieron adoptarme y traerme a España con dos años".

La publicación hecha por Freeda España fue realizada hace pocos días y en ella, el chico agrega: "Me han educado para saber comportarme y respetar a la gente. También me han enseñado a no tener cadenas. Siempre hemos tenido esa confianza para hablar de lo que sea y preguntarles lo que sea aunque tenga un poco de vergüenza a veces". Por otro lado, Gabriel insiste en la importancia de separar la educación de la sexualidad de los progenitores.

Cuando le preguntan qué siente al no tener madre, él responde entre risas que simplemente "se ven más calzoncillos". Cuando alguien intenta hablar de sus padres con sorna, reconoce que él mismo se ríe. "La otra persona se queda avergonzada porque dice, 'si yo lo decía en serio, ¿por qué se está riendo?'".

Pese a su corta edad, Gabriel se anima a darle consejos a aquellos progenitores que teman que sus hijos puedan pasarlo mal por tener dos padres o dos madres: obviar a aquellos que quieran hacerles daño.