Fingió tener cáncer de ovario, pidió donaciones y gastó el dinero para darse lujosos gustos

Una increíble y repudiable historia tuvo como protagonista a una mujer británica de 42 años, quien es investigada por fingir tener cáncer de ovario para ganar casi 60 mil dólares que obtuvo por donaciones y derrochar todo ese dinero en un "estilo de vida caro'" según las acusaciones en el juicio que comenzó en las últimas horas.

Se trata de Nicole Elkabbass, quien afirmó que tenía que pagar el tratamiento y que el dinero de GoFundMe benéfico se transfirió a su cuenta bancaria. Ella niega el fraude y la posesión de propiedad criminal después de aceptar los 59 mil dólares donados entre el 5 de febrero y el 9 de agosto de 2018.

Pero el fiscal Ben Irwin, según informa el diario británico Daily Mail, le dijo a la corte que Elkabbass no necesitaba ni usaba ese dinero para el tratamiento del cáncer y que nunca fue diagnosticado. Le dijo al jurado que en cambio se gastaron "sumas enormes" en juegos de azar en línea, en pagar viejas deudas, viajes, entradas muy costosas para Tottenham Hotspur y pagar por su lujoso estilo de vida que consiste en costosos boletos para eventos y facturas de restaurantes.

La apertura del juicio en Canterbury Crown Court, en Kent, Inglaterra, escuchó un pago al club de fútbol del norte de Londres por un total de 4.726 dólares.

La página de recaudación de fondos titulada "Nicole necesita nuestro tratamiento de ayuda" fue escrita en tercera persona por su madre y jugó con las fibras del corazón del público al describirla como una "hermosa hija" y "una madre cariñosa para su hijo de 11 años". Una imagen en el sitio web que muestra a Elkabbass "aparentemente herida y en su cama de hospital luciendo muy mal"' era de hecho de una operación anterior para extirpar su vesícula biliar en diciembre de 2017, se le dijo al tribunal. La cirugía en el Hospital Privado Spencer en Margate, Kent fue pagada por un seguro médico privado y no tenía ninguna relación con el cáncer, según Irwin, con la imagen "utilizada para generar simpatía".

Al jurado de 10 hombres y dos mujeres se les dijo que tres cirujanos serán llamados como testigos en el juicio y se espera que expliquen el resultado de sus pruebas de malignidad sobre las afirmaciones de Elkabbass sobre cáncer de ovario.

Una mujer transfirió directamente 6.445 dólares después de que la convencieron las "mentiras" de Elkabbass diseñadas para "extraer dinero", según Irwin. Se le dijo al jurado que Elkabbass, defendido por Oliver Kirk, incluso supuestamente conoció a un buen samaritano que donó 7.760 dólares en persona para convencerlo de que necesitaba más efectivo. Le envió un mensaje a un amigo en línea que se desmayó en su campaña al describir el "tormento" que sus procedimientos médicos habían causado a su hijo pequeño, escuchó el tribunal.

Elkabbass, de Broadstairs, Kent, se sentó en el muelle con el cabello recogido hacia atrás mientras usaba una campera a rayas blancas y negras y una mascarilla desechable. Ella estalló diciendo "Nunca he dicho eso en mi vida" en una reacción acalorada al Sr. Irwin diciendo que un oficial de policía que lo arrestó afirmó que había dicho que estaba tomando medicamentos para tratar el cáncer de cuello uterino.

En una entrevista en la comisaría de policía de Canterbury, insistió repetidamente en que tenía cáncer y admitió haber creado la página de GoFundMe, pero la "verdad comenzó a asomarse" mientras hablaba de los juegos de azar. Irwin dijo: 'Ella no usó ese dinero para el tratamiento del cáncer. No necesitaba ese dinero para el tratamiento del cáncer. La Sra. Elkabbass utilizó ese dinero para apostar, pagar viejas deudas y financiar su costoso estilo de vida".

El ginecólogo consultor Nicholas Morris, primer testigo, que conoció a Elkabbass en una cena benéfica en enero de 2017, dijo que ella no era su paciente y que nunca antes la había tratado o hablado sobre su salud. Pero Elkabbass le dijo al señor Morris que había estado enferma durante dos meses en un correo electrónico el 18 de enero de 2018 y que estaba preocupada por un quiste en el ovario y los fibromas del útero.

Refiriéndose a un intercambio de correos electrónicos con Elkabbass, le dijo al tribunal que después de que le extrajeron la vesícula biliar, ella dijo que esperaba someterse a una nueva cirugía pero que "esperaba una pronta recuperación" y "se mantenía positiva". El señor Morris respondió: "Eso no es justo para usted. ¿Puedo ayudar de alguna manera?". Pero Elkabbass se jactó de que tenía "un buen seguro médico privado hasta ahora todo estaba cubierto".

El 23 de febrero, ella envió un mensaje para decirle que "puede que tenga que hurgar en su cerebro para recibir asesoramiento médico profesional' y el Sr. Morris respondió "por supuesto que puede, me ha preocupado".

Remitió a Elkabass a Andy Nordin, un cirujano en Whitstable, Kent, que podría operar en el Hospital Queen Elizabeth the Queen Mother en Margate, después de que ella dijera que podría tener cáncer de ovario. Pero el Sr. Morris "no podía entender por qué se enojó" porque él habló con un colega porque ella dijo que su presunción de cáncer de ovario se había pasado por alto localmente en Kent.

Cuando Elkabbass dijo que iba a recaudar dinero para un ciclo de tratamiento especializado en Barcelona, ​​España, el Sr. Morris respondió: "Créame, no haga crowdfunding. No es necesario. Me tienes aquí y estaré en un segundo plano ". Ella respondió: "Acabo de llegar al punto en el que estoy tan agotada y lista para hacer esto. Tuve un susto antes y di positivo para el gen BRCA y CA125. He tenido un diagnóstico".

Después de mencionar el gen que es la causa más común de cáncer de mama hereditario, citó una prueba de malignidad CA125 que se remonta a 1300, "lo que significa que es probable que tenga cáncer", dijo el Sr. Morris. Cuando el ginecólogo consultor más tarde vio su página de GoFundMe con la imagen de Elkabbass acostado en una cama de hospital, reconoció que el papel tapiz y las cortinas eran del Hospital Privado Spencer de su tiempo de trabajo allí.

El señor Morris dijo: "Ella nunca me dijo dónde se hizo el diagnóstico". Y confirmó que las personas que padecen cáncer de ovario en Inglaterra son "muy bien atendidas en el Servicio Nacional de Salud".

Elkabbass niega un cargo de fraude en relación con la representación falsa de tener cáncer de ovario para recibir dinero para el tratamiento. También niega un cargo de posesión de propiedad criminal en relación con las donaciones caritativas que fueron transferidas a su cuenta bancaria. Lo cierto es que el juicio continúa.

