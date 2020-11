Sofía Pachano: "A los 16 años me senté con mi papá y le dije ‘me da la sensación de que sos gay’”

Sofía Pachano, quien actualmente está participando de MasterChef Celebrity, estuvo como invitado anoche en "PH: Podemos Hablar" y dio detalles de una charla íntima que tuvo con su padre, Aníbal Pachano, cuando era una adolescente.

“Cuando yo tenía 16 años, era chica, me senté y le dije: ‘Papá, me gustaría que seas feliz. Porque me da la sensación de que sos gay y me gustaría que tengas una pareja, que me lo presentes y que seamos una familia’”, comenzó indicando la bailarina.

“En ese momento él me dijo: ‘Nunca voy a hablar con vos de esto’. Me bajó la persiana. Y yo le dije: ‘Me parece injusto que lo hables con todo el mundo menos conmigo’. Esto lo cuento porque por ahí le pasa a muchas familias", añadió.

Por último, dijo: "Fue un proceso hasta que entendí que él se refería a su cama, a su sexualidad: nunca había encontrado una pareja como para blanqueármela. Yo hablaba de la felicidad, no del acto”.

En relación a su crianza, y luego de que el conductor Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados que pasaran al punto de encuentro aquellos que “a veces dudan de la monogamia”, contó: “Yo fui criada en Disney. Para mí, el príncipe azul te venía a buscar y te ibas a casar. Ahora, a los 32 años, yo pensaba que iba a tener tres hijos y que lo iba a amar a un hombre para toda la vida”.

Ante la consulta de si Aníbal la educó a la manera tradicional, respondió: "Sí, mi papá me crió así. Es como una doble cara suya. No me dejaba dormir con mi novio en casa, y así fue que decidí no vivir más con él. Una crianza recontra tradicional. Yo tengo una tía que me decía ‘engañé a todos mis maridos’ y yo no entendía y lloraba. Hoy en día me replanteo la monogamia porque siento que es una elección: no es algo impuesto”.