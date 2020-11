Tras el anuncio de la vacuna, Wall Street abrió en alza y avanzan las acciones argentinas

Wall Street abrió este lunes con subidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganaba un 1,14 % animada por el anuncio de la efectividad de una vacuna contra la covid-19 desarrollada por la biotecnológica Moderna, lo que refuerza las expectativas de que haya una inmunización que permita poner fin a la pandemia. Aproximadamente diez minutos después del inicio de las operaciones, el Dow Jones sumaba 335,12 puntos y se situaba en 29.814,93, en camino a un nuevo récord al cierre.

Mientras, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,71 % o 25,30 unidades, hasta 3.610,45, y el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzaba un 0,47 % o 55,15 unidades, hasta 11.884,44. Los inversores iniciaban la semana esperanzados por el anuncio de Moderna, que dijo que la vacuna que está desarrollando contra el coronavirus tiene una efectividad del 94,5 % y que cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización.

En medio de la euforia de los mercados internacionales, la Bolsa de Comercio porteña operaba con una suba de 2,40% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 51.092,07 puntos, y el riesgo país bajaba 0,20% y se ubicaba en 1.330 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan. Por su parte, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban en su mayoría en alza, con ascensos de hasta 6,3% en Tenaris, y 6,1% en IRSA Propiedades Comerciales.

Los futuros de granos, a su vez, se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con variaciones de signo mixto: la soja subía 0,43% para ubicarse en US$ 423,65 la tonelada en los contratos futuros con entrega en enero de 2021. En tanto, el maíz subía 0,60% hasta los US$ 162,59, mientras que el trigo descendía 0,33% hasta los US$ 217,34 en los contratos con entrega en diciembre, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este presente se da tras el comunicado de la compañía Moderna que afirmó que es un "gran día" en la lucha contra el coronavirus y adelantó que en los próximos días presentará la documentación para la aprobación del producto. Los resultados llegan después de otros similares de la farmacéutica Pfizer y aumentan la confianza en que las vacunas pueden ayudar a poner fin a la pandemia.

Las acciones de Moderna se dispararon hoy casi un 11 % a la apertura de una sesión en la que todos los sectores navegaban en verde, con la excepción de las empresas sanitarias e inmobiliarias, que registraban pérdidas moderadas.

Del otro lado, destacaba el fuerte avance del sector energético, que ganaba en su conjunto más de un 3 %.

Entre los grandes beneficiados aparecían empresas que han sufrido mucho con la pandemia, como la aerolínea United, que ganaba más de un 4 %, o la compañía de cruceros Carnival, que subía más de un 8 %. De los 30 valores del Dow Jones, las mayores subidas eran para Boeing (5,54 %), Walgreens (3,75 %) Walt Disney (3,37 %) y Chevron (3,08 %), mientras que las pérdidas las encabezaban Procter & Gamble (-0,80 %), Amgen (-0,74 %) y Merck & Co (-0,72 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 41,48 dólares el barril, el oro avanzaba a 1.886,6 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 0,901 % y el dólar ganaba valor frente al euro, con un cambio de 1,182.

Por su parte, las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con resultado positivo, según datos de la agencia Bloomberg: el índice japonés Nikkei aumentó 2,06%, Taiwán 2,10%, y Corea del Sur 1,97%. Hong Kong concluyó la jornada con un avance de 0,86%, y China lo hizo con un ascenso de 1,11% en su índice Shanghai y de 0,93% en el Shenzhen.

En Europa, la mayoría de las bolsas operaban también en positivo: el Reino Unido registraba una suba de 1,80%, Francia de 2,22%, Alemania de 1,05%, España de 3,55%, e Italia de 2,27%. Y la Bolsa de San Pablo mostraba un incremento de 0,86% y su principal indicador, el Bovespa, se ubicaba en 105.622,90 puntos.