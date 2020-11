Una joven denunció que un taxista quiso secuestrarla pero el acusado se presentó a negarlo

La Justicia marplatense intenta aclarar un confuso episodio en el que una mujer denunció que un taxista quiso secuestrarla pero luego el imputado negó los hechos y se presentó en el Centro de Justicia Penal (CJP), y entregó su teléfono celular y el de su hijo para que sean sometidos a pericias". La denuncia de una joven identificada como Sofía es evaluada por la Unidad de Delitos contra la Integridad sexual.

“El taxista está en el CJP para ponerse a disposición de la Fiscalía. Manifestó públicamente que aportará audios y datos de GPS del vehículo. Todo eso se analizará para determinar si hay algo que investigar”, señalaron desde el MPA.

“Subió en Italia y Pellegrini. Nos pusimos en marcha hacia la dirección que pidió. Yo iba a ir por otro lado, pero ella pidió que fuera por España. No tuve problemas y doblé por España. Yo tenía mi celular en altavoz”, contó el taxista que aseguró: "No soy un secuestrador ni un pedófilo".

La chica denunció al taxista por presunto intento de secuestro, tras asegurar que el chofer enviaba por WhatsApp audios con mensajes en clave. Sofía dijo que se bajó del vehículo en Entre Ríos y 27 de Febrero y logró subir a otro auto. "No puedo creer que pude ser la próxima Ni Una Menos", contó en un video que compartió en sus redes sociales.

Por su parte, Gustavo el taxista dijo que "en 27 de Febrero y Entre Ríos, le envié un mensaje a mi hijo, diciéndole que me espere, que en media hora iría para allá. En ese momento, la chica me pasó el dinero y me dijo: 'cobrame que me bajo, cobrame que me bajo; quedate con el vuelto'. Salió del coche y se fue corriendo. Paré por el semáforo. Como la chica se bajó, le avisé a mi hijo que iría directamente a la pizzería porque la pasajera se había bajado”, agregó.

“Dijo cosas sobre lo que yo había dicho que no tienen nada que ver. Tengo los audios y por eso me pongo a disposición de la Justicia. No tengo nada que ocultar. Trabajé toda mi vida en servicios públicos, en colectivos, en ambulancias, taxis y esto me afecta”, agregó.

LOCURA DE VIOLENCIA EN EL PUERTO DE MARDEL

En tanto, delincuentes que le habían robad el automóvil a un hombre de 69 años fueron perseguidos y se tirotearon con la policía en el cruce de Edison y 12 de Octubre, en la zona portuaria.

Personal del CPC Sur y la comisaría quinta avistó un vehículo marca Citroen C3 que había sido robado poco antes en las inmediaciones de ese lugar. De inmediato, se inició una persecución, que finalizó en Marcelo T. de Alvear al 1900, cuando el conductor del rodado perdió el control y chocó contra una vivienda. Los ladrones descendieron del vehículo y comenzaron a dispararle a uno de los efectivos que intentaban detenerlos. El oficial repelió la agresión y se desencadenó un tiroteo que no arrojó heridos. Los malvivientes huyeron.