Bulimia, el intento de suicidio y la relación tumultuosa de Diana y el príncipe Carlos

La relación del príncipe Carlos y la princesa Diana es una historia convulsionada. Su matrimonio fue polémico y su divorcio, desordenado: Diana murió apenas un año después de que se firmaran los documentos oficiales.

Aunque han pasado más de dos décadas desde su separación, la problemática unión ha vuelto a ser el centro de atención con la cuarta temporada de The Crown. Ahí está su noviazgo, que florece en la campiña inglesa. Luego, su boda en Londres de 1981.

Sin embargo, lo que algunos no saben es que la princesa Diana se vengó temprano al cooperar con el libro revelador de 1992 Diana: Her True Story. Escrito por Andrew Morton, el escritor se ganó la confianza de Diana a lo largo de los años y pudo entrevistarla utilizando a su amigo común, James Colthurst, como representante.

Allí revela, por ejemplo que su primer encuentro con Charles fue decepcionante. "El primer impacto fue 'Dios, qué hombre más triste'. Vino con su labrador", recordó de su presentación, que ocurrió cuando ella era una adolescente. "Mi hermana estaba encima de él como una erupción". Diana también pensó que era sorprendente que Charles la considerara una opción romántica viable, a pesar de que ella pensaba que era una "mujer gorda, regordeta, sin maquillaje y poco inteligente".

Diana dice que estaba "cagando ladrillos" la primera vez que fue a Balmoral. De manera similar a cómo The Crown describió su visita en la cuarta temporada, Diana, a pesar de estar "aterrorizada" de causar una buena impresión, demostró ser un triunfo con la familia real. "La anticipación fue peor que estar realmente allí", escribió. "Estás bien una vez que entras por la puerta principal". Sin embargo, fue en Balmoral donde se dio cuenta de los extraños hábitos de empaque de su futuro esposo: “Siempre me horrorizó que Charles se llevara 22 piezas de equipaje de mano. Eso es antes de todas las demás cosas. Siempre tengo cuatro o cinco. Me sentí bastante avergonzado ".

En otro hecho, Diana dice que Carlos se negó a decir que la amaba durante su propuesta. Le propusieron matrimonio a Diana durante una velada en el castillo de Windsor, lo que le sorprendió un poco, dado que "nunca hubo nada táctil" en Charles cuando se trataba de amar los idiomas (como besar o tocar). Ella describe la propuesta como incómoda por muchas razones, pero quizás lo más evidente es lo que él decidió no decir: Él dijo: '¿Quieres casarte conmigo?' Y me reí. Recuerdo que pensé: "Esto es una broma", y dije: "Sí, está bien" y me reí. Hablaba muy en serio. Él dijo: 'Te das cuenta de que algún día serás Reina'. Y una voz me dijo en mi interior: 'No serás Reina pero tendrás un papel difícil'. Entonces pensé: 'Está bien', entonces Le dije: 'Sí'. Le dije: 'Te amo tanto, te amo tanto'. Él dijo: 'Lo que sea que signifique el amor'. Él lo dijo entonces. ¡Así que pensé que era genial! ¡Pensé que lo decía en serio! Entonces corrió escaleras arriba y llamó a su madre.

Ella afirma que Carlos le dio a Camilla un brazalete especial días antes de su boda. En otra subtrama de Crown de esta temporada, Charles le regaló a Camilla un brazalete de cadena de oro con "G" y "F" entrelazadas, lo que significaba sus tontos apodos el uno para el otro, Gladys y Fred. Diana lo descubrió durante una visita de rutina a la oficina de Charles, pocos días antes de su boda. “Estaba devastada”, dijo Diana, quien no recibió simpatía de los futuros miembros de su familia. “No podía creer lo fríos que estaban todos, cómo pensaba una cosa pero en realidad estaba sucediendo otra. Las mentiras y el engaño ". Semanas después, cuando el dúo estaba de luna de miel, “estábamos abriendo nuestros diarios para discutir varias cosas. Salen dos fotos de Camilla".

También detalla cuando tuvo uno de sus peores "ataques de bulimia" la noche antes de su boda. En ese momento, la enfermedad de Diana todavía estaba en "silencio" entre su círculo íntimo, aunque el personal del palacio comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal en los meses siguientes. "Comí todo lo que pude encontrar", dijo sobre la noche. “Estaba enfermo como un loro esa noche. Era una indicación de lo que estaba pasando ... Sentí que era un cordero al matadero. Lo sabía y no podía hacer nada al respecto ".

Otro detalle previo a la boda, fue cuando afirma que comenzó a autolesionarse meses después. Señala octubre de 1981 como un mes particularmente "malo", que, duplicado con su bulimia, la obligó a buscar tratamiento con un psiquiatra en Londres. “Me volví terriblemente, terriblemente delgada. La gente empezó a comentar: "se te ven los huesos", recuerda Diana. "Estaba tan deprimido que estaba tratando de cortarme las muñecas con hojas de afeitar". Aunque le recetaron varios medicamentos y “dosis altas” de Valium, Diana los rechazó todos. “Paciencia y adaptación era todo lo que se necesitaba. Fui yo diciéndoles lo que necesitaba ”, dijo. “¡Me decían 'pastillas'! Eso los mantendría felices. Podían irse a la cama por la noche y dormir, sabiendo que la Princesa de Gales no iba a apuñalar a nadie ".

De cuando transitó el embarazado de William, sostuvo en ese libro que "no podía dormir, no comía, el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor", recuerda Diana. “Como resultado, muy, muy discapacitado. Tan enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Esta familia nunca ha tenido a nadie que haya tenido náuseas matutinas antes, así que cada vez que estaba en Balmoral, Sandringham o Windsor con mi traje de noche, tenía que salir o me desmayaba o estaba enferma ". Añadió que la familia real a menudo la hacía sentir "avergonzada" cuando pedía reducir su carga de trabajo para adaptarse a sus enfermedades, o que se reflejaba mal en Charles. “Yo era 'un problema' y registraron a Diana como 'un problema'. "Ella es diferente, está haciendo todo lo que nunca hicimos. ¿Por qué? El pobre Charles lo está pasando muy mal ", recuerda Diana. “Solo hubo una cancelación cuando estaba embarazada de William, y mi esposo me hizo sentir muy culpable por eso”. Décadas más tarde, la esposa de William, Kate Middleton, sufriría de hiperemesis gravídica (náuseas matutinas graves) durante los tres embarazos.

Además, mientras cursó la gestación se supo que intentó suicidarse estando embarazada. Mientras visitaba Sandringham, la casa de campo privada de la reina Isabel, mientras estaba embarazada de varios meses de William, Diana se "tiró" "por las escaleras" en respuesta a que Charles continuaba ignorándola y aislándola. “Charles dijo que estaba llorando como un lobo y yo dije que me sentía tan desesperada y que estaba llorando sin parar y él dijo: 'No voy a escuchar. Siempre me estás haciendo esto. Me voy a montar ahora '. Así que me tiré por las escaleras ", dijo Diana. “La Reina sale, absolutamente horrorizada, temblando, estaba tan asustada. Sabía que no iba a perder al bebé; bastante magullado alrededor del estómago ". Cuando Charles volvió de montar, descartó la gravedad de la caída. "Él simplemente siguió adelante", agregó, "de la puerta".

Sobre su bulimia, Carlos -sostiene- fue el principal instigador. Diana pudo identificar exactamente cuándo comenzó a vomitar su comida a diario: la semana después de que se comprometió con Charles. “Todo fue muy extraño, simplemente me sentí miserable. Mi esposo puso su mano en mi cintura y dijo: 'Oh, un poco gordito aquí, ¿no es así?' Y eso desencadenó algo en mí '', explicó. “Y lo de Camilla, estaba desesperada, desesperada. Recuerdo la primera vez que me enfermé. Estaba tan emocionado porque pensé que esto era el alivio de la tensión ". La primera vez que se midió a Diana para su vestido de novia, tenía 29 pulgadas de cintura. El día que se casó tenía 23 pulgadas y 1/2. “Me había reducido a nada de febrero a julio. Me había reducido a nada ”, agregó Diana. “Incluso si cenaba mucho, Charles decía: '¿Eso va a reaparecer más tarde? Que desperdicio.'"

Diana dice que confrontó a Camilla después de años de estar "completamente aterrorizada" por ella. Mientras ambos asistían a una cena de cumpleaños de un conocido mutuo a finales de los 80, Diana finalmente decidió decirle a Camilla que estaba al tanto de su romance de años con Charles, una confrontación que ella define como "un gran paso" para su. Así es como Diana describió su encuentro privado después de que Camilla trató de negar la aventura:

Le dije: 'Sé lo que está pasando entre tú y Charles, y solo quiero que lo sepas'. Y ella dijo: 'Oh, no es una situación de capa y espada'. Yo dije: 'Creo que sí. “No era tan fuerte como me hubiera gustado, pero al menos pude mantener la conversación. Ella me dijo: 'Tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti y tienes dos hermosos hijos. ¿Qué más podrías querer? '' No le creí, así que dije: `` Quiero a mi marido ''. Alguien vino a relevarnos, obviamente. "Por el amor de Dios, ve allí, se están peleando". No fue una pelea, calma, calma mortal. Le dije a Camilla: 'Lo siento, estoy en el camino, obviamente estoy en el camino y debe ser un infierno para los dos, pero sé lo que está pasando. No me trates como a un idiota '. Así que subí las escaleras y la gente comenzó a dispersarse ".