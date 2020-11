VIDEO .- Graciela Alfano y Cinthia Fernández se dijeron de todo: "No me vas a venir a callar"

Graciela Alfano y Cinthia Fernández volvieron a protagonizar en cámara un tenso cruce, esta vez, en el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), el cuál se emite de lunes a viernes por El Trece.

Todo comenzó cuando Alfano estaba criticando a Gladys La Bomba Tucumana: “Quiere ser mediática y no puede contestar las preguntas. Entonces, no seas mediática”. Ángel De Brito,el conductor, le respondió rápidamente y le sugirió en tono irónico que se ponga su "escuela de mediáticos". "Currá con eso”, lanzó el periodista,mientras que Grace entre risas le dijo: “Hay que contestar todo. Voy a hacer mi master class de cómo ser mediático”.

Pero Cinthia Fernández aprovechó ese comentario para incomodar a su compañera de panel: “Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decías: ‘Me olvidé’. Y tampoco respondías”.

“No es un olvido. Eso es una respuesta, querida. Además, no te di pasto a vos, suplente. Callate”, le respondió Graciela. Enojadísima, Cinthia le dijo: “¿Por qué? Yo puedo hablar, ya me cansé, no me vas a venir a callar. La que está de suplente por una semanita sos vos, fijate. Fijate quién es la que está de paso ahora”.

Lejos de poner paños fríos en el asunto, De Brito recordó que Alfano ya había silenciado a Fernández durante la entrevista con Cachete Sierra que realizaron este lunes. La panelista dijo en tono irónico: “Me calló. Ella vive interrumpiendo y vive siendo autorreferencial. Me mata”.