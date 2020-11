“Todavía no caemos de lo que pasó, pero ya dimos vuelta la página”

Escena del histórico choque en que los pumas vencieron a los all blacks en australia / gentileza prensa UAR

SIDNEY, Australia

rchagaray@eldia.com

Es temprano, muy temprano en nuestra ciudad. Pero en la urbe más cosmopolita del país de los canguros y los koalas, la noche cae irremediablemente.

Y en ese lugar, tras la cena con sus compañeros, el octavo del seleccionado nacional, Rodrigo Bruni, charló en un jugoso mano a mano con este diario y desgranó sus sensaciones después de haber conmovido al mundo junto a Los Pumas.

Es que el último sábado batieron 25-15 a los poderosos All Blacks (el único equipo del planeta al cual el combinado albiceleste nunca había podido vencer tras 44 años de enfrentamientos) y ahora sí, no queda equipo en el mundo al cual los bravos pumas no le hayan podido hacer morder el polvo.

El Negro, que es como conocen todos al ex jugador marista se muestra feliz pero tranquilo y le da el kick off a la charla transoceánica: “estoy muy feliz, lo del sábado fue increíble. Nos salió todo, es cierto, no planificamos el partido de acuerdo a las fortalezas de ellos, sino que hicimos el foco en nuestro juego, en defensa, al menos, tratamos de respetar nuestros roles. No nos volvimos locos en hacer algo diferente y bueno, al fin les ganamos y nos dimos una linda alegría”.

Argentina pasó más de 400 días in jugar un Test Match de alto nivel y el último antecedente había sido la goleada a Estados Unidos en Kumagaya, Japón en la despedida de la última Copa del Mundo y respecto a eso Bruni comentó: “No creo que haya cambiado mucho nuestro esquema desde el Mundial de Japón, es solo que a veces lleva su tiempo obtener resultados”. A lo que añadió: “La alegría por haberle ganado a los All Blacks fue tremenda, todavía no caemos muy bien de lo que pasó, hoy (por ayer) ya tuvimos el primer entrenamiento pensando en Australia, ya estamos enfocados en eso y ya dimos vuelta la página”.

TRABAJAR CON EL DT AUSTRALIANO CHEIKA

Esta temporada 2020, se incorporó al staff argentino encabezado por Mario Ledesma, el afamado entrenador australiano Michael Cheika (sonó varias veces en la órbita nacional). El Coach aussie fue subcampeón en Inglaterra 2015 con los Wallabies pero además tiene en su curriculum haber trabajado en Francia junto al Stade Francais, en Irlanda con Leinster, en Italia con el Petrarca Padova y en su país ganó el Súper Rugby siendo el Head Coach de los Waratahs, además en el 2015 fue nombrado por la World Rugby como mejor entrenador de aquella temporada. Y justamente el nacido en Sidney hace 57 años se presentó ante los jugadores argentinos con un mensaje contundente “quiero ayudarles a ganarle a Nueva Zelanda por primera vez”. Vaya premonición.

Y Bruni al respecto aclaró: “Michael Cheika pasa mucho tiempo con nosotros. Me impresionó su tranquilidad cada vez que trabajamos y no nos salen bien las cosas. Siempre dice ‘probemos de nuevo’, pero con serenidad, es realmente muy importante tenerlo con nosotros”. A lo que añadió: “Todos los fines de semana tenemos que estar listos, el torneo no da respiro y es así. Estamos enfocados en Australia y con ganas de darle otra alegría a la gente, ellos son quienes siempre nos mandan esa energía positiva que obviamente la sentimos y mucho”.

YA NO ES EL ÚNICO TANDILENSE EN EL SELECCIONADO

El Negro Bruni no proviene de uno de los clubes más grandes de Tandil, él se formó en Uncas (participa de los torneos organizados por la Unión de Mar del Plata) y es el primer jugador surgido de aquella ciudad en convertirse en puma. Pero esta vez un coterráneo, está en el plantel. El también forwards Ignacio Calles, del club Los Cardos y ante la pregunta, el jugador con pasado marista dijo: “Ya no soy el único tandilense en el Seleccionado. Ahora también está Nacho Calles. ¡Hermoso! El aire de las sierras es fundamental para llegar a Los Pumas, ja, ja, ja y los salamines tandilenses también”, comentó entre risas el gigante nacido el 3 de septiembre de 1993 y que es el Puma #860.

Por último Bruni aseguró que: “Más allá de las sensaciones que me dejó el partido, tengo muy presente todo el esfuerzo que hicimos para llegar acá, todo lo que nos costó la preparación previa, todas las cuarentenas que tuvimos que atravesar para poder finalmente jugar. Sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Dejame agradecer a las familias que se bancaron todo y como dijo el capitán Pablo Matera, esto que pasó fue para todo el rugby argentino” y así nomás el crédito de los clubes Uncas de Tandil y San Luis de nuestra ciudad, agradeció y se despidió buscando el descanso tras un fin de semana histórico que quedó grabado en las letras doradas del deporte argentino.