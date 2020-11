El gobierno bonaerense quiere crear Casas de la Provincia en todos los municipios

Entre polémicas y cuestionamientos opositores, el debate por el presupuesto 2021 empezó su recorrido en la Legislatura, donde el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, presentó ayer las previsiones de su área, que para el año próximo proyecta unos 115 mil millones de pesos a la realización de 1735 obras. Pero uno de los aspectos salientes de esa presencia fue el choque del funcionario con legisladores de Juntos por el Cambio, que tacharon de “desigual” el reparto de partidas a municipios y apuntaron sus dardos al “desproporcionado” monto de 2.900 millones de pesos que prevé destinar el gobierno bonaerense a la creación de Casas de la Provincia en las 135 comunas.

Legisladores opositores cuestionaron los 2.900 millones de pesos que en el apartado “obras de arquitectura” se destinan a la creación de las denominadas Casas de la Provincia “en varios municipios”, que representan el 34% de lo presupuestado en este rubro y superan a toda la inversión en Energía, prevista en 2.015 millones de pesos.

La idea, sostuvieron en la Provincia, es crear una suerte de “delegaciones” y que empiecen a funcionar en ellas dependencias que hoy no cuentan con locaciones propias, como así también dar curso rápido a problemáticas de género en cada localidad.

En la oposición, la primera reacción fue de “mucha sorpresa”, ante lo que consideraron como “un despropósito innecesario” en el contexto actual. “Como platense, me llama la atención que no haya 1.200 millones de pesos para la tasa de Capitalidad de la Ciudad y quieran gastar 2.900 millones en Casas de la Provincia”, remató el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky. Para la oposición, este tipo de dependencias se justifican cuando se instalan en otras jurisdicciones como ocurre, por caso, con la Casa de la Provincia en Capital Federal. “Pero en un mismo distrito, no tiene ningún sentido”, afirman.

Ante las comisiones de Presupuesto y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Simone destacó que “este presupuesto busca solucionar los problemas que tuvo la Provincia los últimos años. Buscamos dinamizar la obra pública”. En ese sentido, subrayó el golpe “muy fuerte” que sufrió la infraestructura “entre 2018 y 2019, con obras paralizadas y endeudadas”, para después valorar la ejecución de “125 obras sanitarias durante la pandemia” y que “con el Plan Quinquenal 2020–2024 queremos generar más de 120 mil puestos de trabajo”.

En el desgranamiento por municipios, la Provincia destacó a La Plata como uno de los distritos que mayor inversión recibirán: con más de 6.100 millones de pesos. “Pero hay que considerar que casi todo es para una obra que no es solo para la Ciudad, sino para beneficio de la región, como es la Planta Potabilizadora (para la que se prevén unos 2.436 millones de pesos”, indicó Lipovetzky, que también criticó la “discriminación” a distritos opositores.

En la oposición citaron casos testigos: intendencias oficialistas como Quilmes (tiene asignados 1.300 millones de pesos) y Moreno (casi 5.000 millones de pesos) reciben mucho más que las opositoras Lanús (84,6 millones de pesos) o Vicente López (63,7 millones), “pese a su alta tasa poblacional”, advirtió Lipovetzky, que calificó como “inexplicable” que un distrito como Moreno sea beneficiado con cifras “exhorbitantes”.