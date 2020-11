Calu Rivero recordó la charla que tuvo con Darthés antes de la denuncia

Calu Rivero, quien ahora se hace llamar Dignity, publicó en Instagram una entrevista que dio en inglés para el ciclo What’s Underneath? (¿Qué hay debajo?). En la misma recordó la charla que tuvo con Juan Darthés antes de denunciarlo y dejar la novela "Dulce Amor".

"Tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder modificando las escenas para tocarme, para besarme más de una manera horrible", comenzó indicando.

"Cuando esto empezó a ser una mierda para mí intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando entonces", agregó.

Sobre esa conversación, detalló: "Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole ‘esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue 'está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'".

Luego de contar que la psicóloga le aconsejó dejar el trabajo que tan mal le hacía, recordó: "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron 'está bien, te dejamos ir pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba 'no quiero hablar más del programa solo quiero irme' y me fui a Nueva York".

Con respecto a lo que sucedió tras su salida, relató: "Luego lo que sucedió fue que la prensa dijo '¿por qué se fue de repente?' y el productor dijo que me había ido del programa porque estaba cansada y comenzaron a mostrar una imagen horrible de mí y de quién era yo".