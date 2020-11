¿Le creés a Lola Latorre?: "Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar"

Lola Latorre rompió hoy el silencio luego de quedar envuelta en un escándalo durante el fin de semana, en la que se la acusó de asistir a una fiesta clandestina en Mercedes. Según ella, estaba en lugar porque había ido a buscar a una amiga y que no se bajó del auto.

"Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar. No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo. Estuve en el lugar, sí, me apersoné en la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto"”, comenzó indicando en sus redes sociales.

“Cuando llegué había 12 camionetas de patrulleros, no había música ni gente bailando. Busqué a mi amiga y me dijeron que de la única manera que podíamos salir era dejando los datos y firmando una notificación. Los di, como todos los estuvieron ahí, pero nunca me imaginé todo esto", agregó, además de indicar que los padres la "cagaron a pedos" porque se fue de la casa de madrugada sin avisarles.

“Sabía de la existencia de la fiesta, pero no estaba invitada y nunca tuve intención de ir. Fui a buscar a mi amiga, firmé lo que me pidieron y volví a mi casa”, agregó Lola, y sostuvo que cuando estaba manejando hacia Mercedes junto a sus amigas, se presentó la inquietud. “¿Estaremos haciendo bien?”, continuó aclarando.

“No es una pavada. Es un tema serio. Nunca pensé que iba a ser algo tan grande, que iba a tener esta llegada. Di mis datos pensando en que no iba a quedar involucrada”, añadió.

Ante la posibilidad de quedar descalificada del Cantando 2020, tal como le pasó a Pablo Ruiz cuando asistió a un fiesta clandestina en plena pandemia. “Me muero sin el Cantando, es mi trabajo, la estoy pasando súper bien. En ningún momento mi intención fue ir a la fiesta. Fue de boluda, pido disculpas a mi familia, pero no asistí. Fui a buscar a mi amiga y volví a dormir a mi casa”, cerró.