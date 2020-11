Desazón: otra escuela platense fue atacada por delincuentes

Los bolsones negros de comida, diseminados entre los bancos escolares y la puerta de salida al patio, pintan un cuadro que refleja lo que significó la cuarentena para los establecimientos educativos de la Región. Con las aulas cerradas y los directivos sin poder asistir en forma diaria a los edificios, los actos delictivos proliferaron sin control ni consecuencias. Previsiblemente, estos hechos ocurren en las instituciones más necesitadas y sobre todo en aquellas que funcionan en la periferia de la Ciudad.

Eso fue lo que sucedió en el Jardín N° 946 de Los Hornos, situado en 142 entre 65 y 66, donde ayer se encontraron con la funesta sorpresa de una visita inesperada: la de los ladrones. En el lugar siguen con el trabajo administrativo, además de la entrega de alimentos para las familias. Las clases, como ocurre en el resto de las escuelas, se lleva a cabo de forma virtual.

El robo fue descubierto el viernes, aunque no se sabe con exactitud cuándo sucedió. La última vez que las autoridades estuvieron en el jardín fue el martes, así que los delincuentes tuvieron dos días completos para actuar. Por lo que pudieron reconstruir, los intrusos entraron por la puerta “posterior” del terreno, que da a la calle 143 y al centro de la manzana. Barretearon esa abertura y fueron a todos los sectores del edificio. Sospechan que se trató de varios sujetos, por la cantidad de cosas que sustrajeron y porque no dejaron rincón por revisar. “Se llevaron de todo, mucho equipo tecnológico como computadoras, impresoras, televisores, parlantes, micrófonos. Nos vaciaron en especial la parte de informática”, le contaron a EL DIA allegados al establecimiento. Y añadieron con desconcierto: “Hasta el sello de la Dirección”. En este tipo de episodios no falta el vandalismo, y aquí no fue la excepción. Rompieron todas las cerraduras, de los muebles con cajones y de las aulas, además de las de las puertas. Pensaban volver o permanecer más tiempo, porque habían preparado alimentos para llevarse que quedaron “olvidados” en el interior. Asimismo, en ese pilón que simboliza la decadencia de este tiempo, dejaron un microondas, equipos de música y otros elementos.

Ayer por la tarde la tristeza de todos los que se acercaron al lugar era visible. “El jardín es nuestro hogar, llegar y ver todo así es espantoso. Vimos a varios de los docentes llorando”, reflejaron. Uno de los presentes señaló que “todo lo que se llevaron son cosas de los nenes, no son nuestras. Llegamos y nos encontramos con todo este desastre, es una sensación espantosa”.

En el Jardín 964 tiene una planta de 18 docentes, y acudían de lunes a viernes unos 220 chicos. En, tanto, en el predio de 137 y 86, en Los Hornos, sede la Escuela Primaria Nº 72 el Jardín de Infantes Nº 972 y la Secundaria Nº 49 saben de qué va esto: en el año llevan 15 robos.