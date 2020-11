Voluntaria platense: "Entendí que todos podemos aportar un granito de arena para ayudar"

Viviana Peña es una platense de 50 años afectada por la pandemia en los distintos órdenes de su vida cotidiana como le ha pasado a la mayoría de las personas. Un día leyendo un artículo del diario EL DIA se le ocurrió que debía colaborar en la lucha contra el coronavirus y que una de las formas de hacerlo era como voluntaria para las pruebas de las vacunas que avanzan en el mundo. Así fue que se ofreció para los ensayos que realiza en el país la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. El jueves último, Viviana concurrió al Instituto Médico Platense y se aplicó la primera de las dos dosis que requiera esta vacuna

"Un día estaba leyendo el diario EL DIA, la versión digital, y en una de las páginas decía que estaban buscando voluntarios para las pruebas de esta vacuna, así que me surgió la idea de postularme", recordó. Según contó, en el plan familiar le dieron el visto bueno a la iniciativa de sumarse como voluntaria, no así sus amigas. "Me esposo me dijo que si, que si yo estaba segura no había problemas, peo mis amistades están casi todos en contra", señaló.

"Así que llamé al lugar indicado y me contactaron en el día. Me ofrecieron un auto para ir a las primeras reuniones pero les dije que no, fui por mi cuenta", agregó Viviana que trabaja como empleada administrativa y también ejerce como licenciada en Comercio Exterior, aunque a raíz de los embates de la pandemia se vio obligada a relegar su actividad profesional.

Acerca de las sucesivas charlas que tuvo mantuvo con profesionales antes de someterse a la primera prueba, dijo que "el tratamiento que he recibido de los médicos y el seguimiento son espectaculares, pude evacuar todas las dudas que tenía, todas. Además, ahora estamos comunicados por medio de una aplicación"

Tras concurrir a la primera dosis -próximamente deberán aplicarse una segunda dosis complementaria- dijo que está "supercontenta porque sentí que podía contribuir con algo, más cuando la mayoría de la gente me decía que no". "Lo único que siento es un poco de cansancio, pero apenas, nada más", expresó

Acerca de esta primera etapa del proceso reflexionó que "entendí que si todos pusiéramos este granito de arena podríamos ayudar con más enfermedades. Lo volvería a hacer si mañana sale algún otro estudio", remarcó

En este caso el método utilizado con los voluntarios ha sido el de doble ciego, por lo que no sabe si lo que recibió fue un placebo o la vacuna contra el Covid-19. En ese sentido la vecina especificó, conforme la información que recibió en las charlas previas, que "sólo hay dos posibilidades de saber si uno recibió la vacuna contra el coronavirus: por problema de salud grave, en ese caso se abriría el dato, o si llegan a un número satisfactorio esperado, pero para eso necesitan tener el número necesario".

Por ende, señaló que "hasta que no haya un número total no se van a abrir los ciegos" aunque confían que pronto lo conocerán. En esa línea, remarcó que "te da mucha seguridad saber que vas a estar cuidada". Mientras tanto, aguarda a cumplir los 21 días para volver a presentarse a la segunda dosis y someterse a controles de sangre. A eso se suma que tras la primera prueba debe someterse a test de embarazo ni tampoco podemos participar en ninguna otra vacuna, en tanto que el tiene la libertad de salir del proyecto si el voluntario lo desea. Al respecto comentó que el tratamiento demandará por lo menos dos años, con lo cual hizo hincapié en el compromiso que asumen los voluntarios.

"Tengo muchas expectativas de que funcione bien, de que salga rápido, me hizo sentir muy segura cuando me mostraron todos los estudios que están haciendo, cómo trabajan los científicos", afirmó.