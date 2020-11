Nannis sobre Bonelli: “Cambió de sexo, se la cortó”

Mariana Nannis otra vez es noticia y otra vez lo es por un escándalo. La ex mujer de Claudio Paul Caniggia apuntó contra la actual pareja del padre de sus hijos, Sofía Bonelli, de quien asegura que se “hizo cambio de sexo”.

En un audio que le mandó a Ángel de Brito fue contundente: “Viste qué buenas que están mis historias. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó. Por algo Ruggeri la llama La Cacho. Eso se sabe en el ambiente”.

De Brito, sorprendido, reconoció: “Todo esto que me cuenta Mariana muy alegremente, yo no lo había escuchado nunca. Ni lo que dice Ruggeri ni lo del cambio de sexo que hasta donde yo tengo entendido no lo tuvo. Acá contamos de su vida cuando apareció”.

Ante esta insólita versión, Bonelli se comunicó con “Los Ángeles de la Mañana” para negar esa versión.

“Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa”, dijo la joven periodista visiblemente indignada.

“No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti. A Claudio todo esto le da asco, porque está enferma y dice cualquier cosa. Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo”, cerró.

Nannis, no conforme con sus audios para Ángel de Brito, siguió provocando en las redes sociales. En una serie de historia de Instagram, trató de “mentirosa” a Bonelli, y siguió insistiendo con su versión.

“Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... Todas tus cirugías se pueden enumerar pero lamento que la nuez no te la puedas operar”, sostuvo la mediática, junto a una foto en la que se ve a Bonelli de perfil y con una flecha que señala a la, según Nannis, nuez de Adán que develaría su supuesto cambio de sexo.