Pacientes con diabetes denuncian la falta de entrega de insumos en la Provincia

Aunque hace ya más de dos décadas que en la Provincia de Buenos Aires las personas con diabetes tienen garantizada por ley su derecho a una “atención oportuna, eficiente e integral”, lo cierto es que a lo largo de los años ese derecho sólo se ha cumplido por momentos. Aunque acostumbradas a sufrir altibajos en la provisión de insumos, las organizaciones de pacientes con diabetes denunciaron esta semana estar atravesando una situación crítica por la escasez de insulina y tiras reactivas en el sistema público de salud.

“La situación ha llegado a un punto alarmante. Muchos hospitales y salitas sanitarias se quedaron sin insumos para tratar la diabetes o los entregan a cuentagotas porque no tiene más. Lo que más faltan son tiras para medir glucemia, insulina y metformina, que es lo que más se necesita para mantener bajo control la enfermedad”, contó ayer Ana Perazzo, presidenta de la Asociación de Apoyo a Personas con Diabetes, (APOYAR).

“Si bien desde hace muchos años que el Prodiaba (el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia) viene funcionando muy mal, este año la situación se agravó. Es por eso que las organizaciones de pacientes nos venimos reuniendo vía Zoom con sus autoridades, que siempre han mostrado muy buena voluntad pero no terminan de solucionar el problema”, explicó.

Como en otras organizaciones, en APOYAR cuentan que “la explicación de los funcionarios del Ministerio es que los laboratorios no les están entregando suficiente cantidad de insumos. Nosotros no sabemos si el problema está en los laboratorios o en el Ministerio de Salud, pero lo que es seguro es que la diabetes no se trata sólo con buena voluntad. Las personas a las que les amputan los pies por no recibir el tratamiento adecuado no vuelven a caminar con buena voluntad”.

“Lo más alarmante -agregaron desde la Asociación- es que esta nueva falta de insumos para tratar la diabetes está afectando como siempre a las personas más vulnerables, las que no tienen obra social, aquellas a las que el Estado debería cubrir por ley: más de 45 mil beneficiarios del Prodiaba, según reconocen desde el propio Ministerio de Salud”.

Al ser consultados sobre esta situación, voceros del Ministerio explicaron ayer que “cuando a fines del año pasado asumió la gestión actual el Prodiaba no sólo se encontraba sin stock sino que tampoco había iniciado la licitación anual, lo que terminó afectando la distribución”.

“Si bien hoy los laboratorios no están entregando la cantidad necesaria de insumos, las autoridades del Prodiaba vienen trabajando en una mesa con las asociaciones de pacientes y el problema está en camino a solucionarse. Ya estamos entregando la metformina, que estaba en falta, y la semana que viene deberíamos estar recibiendo algo de insulina”, aseguraron.