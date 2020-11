El bar, a pura polémica: El Dipy fue lapidario con los políticos y Iúdica lo cruzó con todo

En cada declaración política levantó polvareda y esta vez no fue la excepción. David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, fue anoche uno de los invitados de Polémica en el Bar, el tradicional ciclo ahora bajo conducción de Mariano Iúdica. Atrás parece haber quedado la tensión con el periodista Diego Brancatelli, pero no por eso el cantante bailantero dejó de dar su parecer. En ese marco, le retrucó idas sobre el peronismo.

En esta nueva aparición volvió a expresar su descontento con el actual gobierno. "El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona", expresó quien fuera pareja de Mariana Diarco.

"Yo jamás voy a dejar de hablar o decir lo que pienso de alguien. Soy una persona común y corriente que tengo que pagar el alquiler, pero no estoy trabajando por el tema de la pandemia", tiró.

Para nada conforme con la situación que atraviesa el país en medio de la pandemia, deslizó que "cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís ‘para loco, que me la pongas está bien, pero no toda’. Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer".

Y aclaró que "a mi no me importa donde esté, yo digo lo que pienso de verdad y no me me voy a callar a los 42 años".

Horacio Cabak, uno de los participantes del programa televisivo, se dirigió a él diciéndole que "muchas personas dicen que vos deberías apoyar a este Gobierno", a lo que el artista respondió: "¿Por qué? Porque soy pobre. A mi el otro día me pasó que me dijeron vos te olvidaste del barrio. Del barrio no me olvidé nunca, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar".

En un momento Mariano Iúdica lo detuvo y respondió a sus declaraciones: "No hay nada más peronista que querer que progresar, por si te vendieron otra cosa. No hay nada más peronista que el progreso. El penorismo es el hijo de la señora como tu papá y tu mamá. Y que el hijo se haga médico como mi hermano. Que una persona que sale de la nada sea alguien. Eso es peronismo", deslizó el conductor.

Como suele ocurrir, tras su paso por Polémica en el Bar, las declaraciones de El Dipy fueron motivo de grandes hilos discusión para los usuarios de las redes sociales.