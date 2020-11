La platense que enamoró a Jorge Lanata: ex alumna del Misericordia, abogada y viuda, con dos hijos

La bomba la lanzó Yanina Latorre y la protagonista lo confirmó. Elba Marcovecchio confesó que es la novia de Jorge Lanata y el periodista más tarde se encargó de avalar los dichos de ella. Así que si Roberto Galán estuviese vivo diría su célebre frase "se ha formado una pareja".

Pero... ¿quién es la nueva dueña del corazón de Lanata? Elba es abogada y nacida en La Plata. Es ex alumna del colegio Misericordia (según consta en su perfil de Facebook), se recibió en la UNLP en 1998, tiene 42 años y es viuda. Además tiene dos hijos, Valentino y Allegra.

Trabaja en el estudio del también platense Fernando Burlando y lleva adelante juicios mediáticos ya que representa a Valeria Lynch en el divorcio con Cau Bornes. Además es la letrada de Claudia Villafañe y de Vicky Xipolitakis.

Marcovecchio y Lanata se conocen hace apenas 3 meses pero, según contaron los protagonistas, Cupido los flechó al instante. "Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta", dijo ella en una entrevista al programa "Los Ángeles de la Mañana", que se emite por El Trece. El periodista, en radio Mitre, más tarde sostuvo: "Si quieren una frase: Lanata confirmó las palabras de Marcovecchio". Y agregó: "A esta edad uno no tiene novia. Sí, estoy saliendo con alguien, y es todo lo que voy a decir (...). "Abrir esa puerta es estar a un paso de que te pregunten '¿Cuántos polvos te echás por semana?'".

Latorre había comenzado hablando del tema diciendo que “ella es mi abogada y no me lo contó, me los tuve que encontrar de casualidad... Vamos a tener problemas”. Lo cierto es que mientras Elba fue como invitada al ciclo que conduce Ángel de Brito y se despachaba hablando de la batalla judicial entre su clienta Valeria Lynch y Cau Bornes, la panelista no se pudo contener y tiró el bombazo.

“¿Vos estás casada?”, fue la pregunta disparadora del animador chimentero a la profesional, que respondió: “Soy viuda”. De inmediato, y muy acostumbrada a hacerlo, Yanina interrumpió para decir: “Estoy celosa de Elba… ¿Lo cuento yo? Está iniciando una relación”. Mirando a cámara, la aludida confesó: “Estoy enamorada… hace menos de tres meses, pero intensos”.

“Yo estoy colorada como si tuviera quince años", reconoció la abogada, quien precisó que se conocieron “por una cuestión profesional mía, por un tema que yo estoy trabajando de derechos de imagen” y admitió que está “a full” con el noviazgo y que su colega Burlando está “contento” con su romance. Tratando de acaparar la atención, fue Latorre quien se explayó sobre el momento exacto en el cual Lanata presentó “oficialmente” a su pareja, en un set de televisión: “Los dos están muertos (de amor, se supone...)”. Y contó que “él (por Lanata) le dijo a Elba: ‘Mirá que Latorre y yo podríamos haber estado juntos’. Porque es como abierta esta relación platónica”. La abogada no quiso contar más detalles, aunque dijo que “estoy absolutamente feliz”.