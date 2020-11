El Gobierno volvió a cuestionar la intervención de la policía en el velorio de Maradona: "Fue una decisión inconsulta"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó hoy que "fue una decisión inconsulta" de las autoridades porteñas cortar la fila de personas que querían participar el jueves del velorio de Diego Maradona, que terminó en una represión de los manifestantes por parte de la Policía de la ciudad en las inmediaciones de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

"Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle ordenes a la policía de la ciudad, no tenemos jurisdicción, no se puede", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a un medio radial.

En ese marco, el jefe de Gabinete explicó que "la seguridad en la ciudad la brinda la ciudad de Buenos Aires, por eso tiene la policía, y las fuerzas federales complementan".

En tanto, el funcionario aseveró que los incidentes en la Casa de Gobierno -cuando un grupo ingresó al Patio de las Palmeras- "no fueron hechos anárquicos" sino "totalmente pacíficos".

"Fue un momento de tensión, pero cantaban canciones de fútbol, salieron caminando y se terminó el tema, No hubo necesidad de uso de la fuerza", sostuvo .

"Claro que no debió haber sucedido, fue un desborde, pero hay que quitarle ese morbo de tensión de que hubo barrabravas adentro de la Casa de Gobierno", concluyó Cafiero.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que "para despolitizar lo mejor es que la justicia investigue", al apoyar la denuncia presentada ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la justicia porteña contra el Gobierno porteño por "la represión desatada durante el velatorio de Diego Maradona por parte de la Policía de la Ciudad".

En declaraciones a radio Mitre, la Ministra dijo esta mañana que es una modalidad "habitual" de la secretaría de Derechos Humanos, y sostuvo que "para despolitizar lo mejor es que la justicia investigue".

"Es la rutina de que se abran sumarios y en caso de encontrar irregularidades se da intervención a la justicia", según explicó la funcionaria.

La denuncia penal fue presentada ayer contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contra Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad comunal.

En la denuncia, se solicita que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) "por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales".

La presentación incluye un compilado de imágenes "que prueban la represión violenta y desmedida", añadieron las fuentes.

En tanto, Frederic afirmó hoy que "es falso" el argumento de las autoridades porteñas de que el Gobierno nacional le ordenó que cortara la fila de personas que querían participar del velorio en la Casa de Gobierno, a la altura de la avenida de Mayo y 9 de Julio.

"Nosotros no dimos la orden. Yo no puedo dar una orden a la policía de la Ciudad", insistió la Ministra.

En esa línea, sostuvo que fue "una decisión inconsulta" de las autoridades del Gobierno porteño y consideró que "las dificultades en la Casa Rosada fueron provocadas por esa decisión que en vez de atenuar, incrementaron" los incidentes.

"Los hechos que ellos relatan son falsos. La ética se la construye y se la defiende con veracidad de la información y yo soy absolutamente transparente", concluyó la funcionaria nacional.