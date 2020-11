Sin acuerdo entre IOMA y los traumatólogos, peligran coberturas para los afiliados

Los traumatólogos platenses y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) siguen sin ponerse de acuerdo y el próximo 1 de diciembre 190 profesionales platenses de esa especialidad quedarán desempadronados de la obra social: o sea, la atención de los afiliados de IOMA -con esos médicos- pasará a ser como particulares.

Pero el cuadro se agravó en los últimos días, tras conocerse que de llegarse a esa instancia los afiliados perderían también la posibilidad de mantener la cobertura de internación, medicamentos, estudios de imágenes, laboratorio y rehabilitación que sean indicadas por algunos de esos 190 médicos traumatólogos y ortopedistas.

El motivo es que este sector de profesionales no acepta el acuerdo al que llegó la AMP con IOMA, fundamentalmente, porque no se toma en cuenta el reclamo de la implementación del nomenclador único. El problema es de largo alcance porque en una situación similar se encuentran otros distritos de la Provincia.

Nucleados en la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología, los profesionales explican que el principal reclamo es el actual nomenclador, que “es antiguo, data de los años 60’ y la medicina en estos últimos años ha avanzado de forma descomunal y nosotros seguimos codificando las prácticas con ese nomenclador. Por lo tanto hay un montón de prácticas que no solamente no se realizan más sino que están obsoletas y otras que tenemos que ir adaptando a la parte administrativa”.

“Nosotros queremos trabajar con IOMA y llegar a un acuerdo, pero necesitamos que se incluya el nomenclador (el sector elaboró uno que otras obras sociales ya implementan) porque es nuestra herramienta de trabajo”, dijeron.

Si bien hay negociaciones entre las partes, por ahora no se ponen de acuerdo. Los profesionales afirman que el reclamo moviliza a la mayoría de los traumatólogos de la Ciudad.

“El problema que surge ahora es que IOMA les dice a Fecliba y Acliba (entidades que nuclean a las clínicas) que los médicos desempadronados no pueden recetar por IOMA. (Al afiliado) No le van a dejar internarse, hacerse radiografías, resonancias...” por IOMA si son recetados por algunos de los traumatólogos desempadronados.

LA POSTURA DE IOMA

Desde la obra social, en tanto, remarcaron que “IOMA no instruye a las clínicas en nada”, pero aclararon que “si se dan de baja de una agremiación con la que IOMA tiene convenio prestacional, por supuesto que no van a poder atender por la obra social. Porque IOMA no puede cubrir prestaciones de profesionales que no están convenidas”.

En la obra social deslizaron que “las clínicas les dijeron (a los traumatólogos) que si salen del convenio de la AMP con IOMA los profesionales no va a poder indicar ningún tipo de estudio, ni medicamentos, ni pedir prótesis por IOMA”, lo cual, para la obra “es una cuestión obvia ya que no pertenecerían como prestadores del Instituto”.

Desde la obra social consideraron que “es una decisión individual de cada profesional. Es decir, algunos profesionales de manera individual son los que están pidiendo no atender a afiliados de IOMA”.

Y remarcaron que “no es cierto que se fueron todos los traumatólogos. IOMA mantuvo reuniones con ACLIBA y sostienen que tienen profesionales que garantizan las prestaciones. Así que las prestaciones por parte de IOMA están garantizadas. Los que se quisieron salir de la agremiación no trabajan más para IOMA y los que están seguirán cobrando sus prestaciones por el convenio con la obra social”.