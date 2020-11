Gimnasia visita a Vélez con un profundo dolor en el alma y el corazón en la mano

Sin lugar a dudas no se trata de la mejor forma de llegar a un partido que, a priori, es fundamental para seguir soñando con la clasificación. Con tan solo un par de entrenamientos encima, la pérdida física de Diego Maradona, y horas después, la salida de todo el cuerpo técnico, el Lobo deberá tragarse el dolor grupal e individual y visitar al Fortín.

Así es que, con mucha angustia y tras haber pedido no hacerlo, igualmente hoy los jugadores de Gimnasia visitarán a Vélez por la 5° fecha de la Zona 6 de la Copa rebautizada “Diego Armando Maradona”.

El encuentro se jugará desde las 19:20 en el José Amalfitani de Liniers, con arbitraje de Néstor Pitana y transmisión de TNT Sports. Además, horas antes iniciará la clásica Supertransmi de la Redonda, en el 100.3

Vale recordar que el partido estaba previsto inicialmente para jugarse anoche a las 21:30, y solo se reprogramó 24 horas por el fallecimiento de Maradona, aunque los jugadores del Lobo, que aún no tuvieron el tiempo necesario para procesar el golpe, pidieron no jugar, lo que no fue concedido. Es más, Vélez apoyaba la medida, aunque el problema de pasarlo para la semana venidera es que el conjunto velezano viajará a Colombia para la vuelta con Deportivo Cali, por los octavos de final de la Sudamericana.

A ello se sumó la reciente renuncia de Sebastián Méndez (ver aparte), que dejó el cargo aduciendo razones éticas, ya que había llegado al club convocado por Diego.

Pasando a lo estrictamente futbolístico, Mariano Messera y Leandro Martini mantendrán la base del equipo que viene de empatar el domingo pasado con Patronato en Paraná. La dupla técnica solamente hará un cambio, que también iba a hacer el Gallego, y es el regreso de Marcelo Weigandt por Leonardo Morales en el lateral derecho.

El resto se mantendrá igual, con Éric Ramírez como punta definido, aunque habrá que ver lo que sucederá con el banco de suplentes y tal vez allí pueda darse algún movimiento. ¿El esquema? Se mantendría el 4-2-3-1.

DEFINIERON LOS CONVOCADOS

Además de los titulares, en la jornada de ayer quedaron confirmados los nombres que serán parte de la delegación para visitar a Vélez hoy por la tarde.

De esta manera, Messera y Martini se inclinaron por: Nelson Insfrán; Germán Guiffrey, Lucas Licht y Leonardo Morales; Brahian Alemán, Matías Pérez García, Ignacio Miramón, Matías Miranda y Patricio Monti; Lucas Barrios, Nicolás Contín y Horacio Tijanovich.