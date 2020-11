Alberto defendió la vacuna rusa: "No le preguntamos qué ideología tiene, nos importa que salve vidas"

El presidente Alberto Fernández defendió este mediodía la decisión de su gobierno de comprare millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, al afirmar que no le importa "qué ideología tiene, sino si salva vidas de argentinos".

Durante un acto que encabezó en Avellaneda junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes, Fernández dijo que con la adquisición de la vacuna Sputnik V "sentimos que estamos mas cerca de encontrar la solución a la pandemia".

"Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que nos importe es que salve vidas. Y si salva vidas de argentinos, vamos, la compramos y la inyectamos a los argentinos para que salve las vidas de los argentinos", dijo.

Y agregó: "No me importa quién la produce. A veces escucho hablar con tanta liviandad a algunos... Porque cuando hablan de Rusia están hablando de una potencia mundial, que tiene 28 premios Nobel si no me equivoco. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como buena potencia que es. Y como alguno no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la guerra fría, nos quieren meter en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Lo único que nos importa es ponerle fin a la pandemia".

NOTICIA EN DESARROLLO