Van a operar esta noche a Maradona por un hematoma subdural: lo trasladan a la clínica Olivos

Fuentes cercana a Diego Maradona le confirmaron a este medio que el entrenador de Gimnasia será operado de un hematoma subdural en la cabeza, de acuerdo a los primeros resultados que arrojaron los estudios que se le realizaron en el sanatorio IPENSA de nuestra ciudad.

Según pudo saber EL DIA la operación se realizará lo antes posible: esta noche alrededor de las 20 horas en la clínica Olivos, distante unos pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Hacia allí será trasladado en lo inmediato en una ambulancia de máxima complejidad.

Será el propio Luque, su médico personal y neurocirujano, quien estará al frente de la operación que no demandaría más de una hora. "Es una cirugia de rutina. Diego esta tranquilo, esta bien y sabe que lo vamos a operar. Ahora sabemos por que presentaba algunas dificultades", dijo a la prensa.

Además agregó respecto a lo informado anoche en el mismo lugar: "No cambió el panorama. Sigue con la misma condición clínica que presentaba, pero con una causa más concreta. Yo no podía informar esto porque no estaban todos los estudios".

Si bien no es una intervención tan riesgosa, existe mucha preocupación en su círculo más íntimo, ya que se trata de un paciente de riesgo. Y los resultados de los estudios no arrojaron resultados muy favorables.

Se trata de la misma intervención que en el mes de mayo pasado se sometió el actual ministro de Salud de la Nación Ginés González García. Y la misma afección que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue operada en la Fundación Favaloro en el 2013.

En horas del mediodía se acercaron hasta la clínica varias personas vinculadas a su entorno, aunque sólo el cuñado del abogado Matías Morla fue el único que pudo estar a su lado en una habitación del segundo piso. También lo hizo su ex mujer Verónica Ojeda, quien arribó en una camioneta, ingresó por la puerta principal pero no pudo subir hasta la habitación donde estaba Maradona.

El hematoma subdural generalmente es ocasionado por una lesión en la cabeza (un golpe) lo suficientemente fuerte como para atacar vasos sanguíneos, lo que puede provocar una presión en el cerebro debido a la sangre acumulada. La edad, los anticoagulantes y el abuso del alcohol pueden aumentar el riesgo.

En el caso de una lesión cerebral, pueden aparecer los siguientes síntomas de inmediato o después de transcurridas algunas semanas: dolor de cabeza, confusión, vómitos, problemas de dicción o coma. En algunos casos, un hematoma subdural puede no ocasionar síntomas.