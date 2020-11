Explotó Dalma Maradona: "Por el bien de todos los chupasangre, que no le pase nada"

La salud de Diego Maradona tiene en vilo al mundo. Anoche fue internado en la clínica Ipensa de nuestra ciudad y si bien en su entorno dijeron que el DT de Gimnasia no tiene nada grave hay dudas en torno a su estado de salud.

En ese contexto, Dalma Maradona, una de las hijas del Diez, explotó en las redes sociales. “No se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre, que no le pase nada”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, quien además había hablado el pasado jueves con su padre luego de que fuese aislado por haber tenido contacto estrecho con uno de sus custodios que presnetaba síntomas de Covid-19.

LEA TAMBIÉN El mundo en vilo por la salud de Diego Maradona

Lo cierto es que a Maradona no se lo vio bien el viernes cuando fue homenajeado en la cancha del Lobo, cuando su equipo debutó con una goleada ante Patronato y justamente celebraba su cumpleaños 60. Anoche sus allegados no lo vieron bien porque según contaron estaba decaído y no se alimentaba de forma adecuada, por lo que ese estado terminó en un cuadro de anemia y deshidratación. Así fue como su médico personal Leopoldo Luque y su abogado Matías Morla lo trasladaron al sanatorio platense para realizarle un chequeo.

Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ... — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

“No está internado porque lo traje yo; está acá porque quiso venir. No lo vi como me gustaría verlo y como sé que él puede estar. Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo, se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, explicó Luque anoche en Ipensa.

Gianinna, que estuvo el viernes en el country donde reside Diego junto a su hijo Benjamín, escribió "Me parte el lama" en respuesta a un tuit de un usuario que decía: “Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar, ojalá Gianinna Maradona y la gente que lo ama de verdad pueda sacarlo de este nuevo infierno”.

Además, esta madrugada reposteó un mensaje del 31 de octubre del 2019 en su cuenta de Instagram: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”.