Habló Biden y fue contundente: "Nosotros seremos los ganadores"

El candidato demócrata Joe Biden habló desde Delware por primera vez al público desde que se terminaron los comicios en los Estados Unidos. De alguna manera se adjudicó la victoria pese al intento de Donald Trump y el partido Republicano de cuestionar la legalidad del recuento de votos.

Como primera destacó que tantos americanos hayan concurrido a las elecciones, al tiempo que celebró haberse convertido en el candidato más votado en toda la historia de aquel país. Y expresó que después de una larga noche es claro que tiene los estados necesarios para llegar a los 270 electores.

De inmediato se vio triunfador pero con la mesura correspondiente y dijo: "No estoy aquí para declarar que ganamos, pero sí para reportar que cuando finalice el conteo de votos, seremos los ganadores”.

"Hay que contar todos los votos. Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni hoy ni nunca", agregó.

"Aquí manda el pueblo", fue otra de las frases más fuertes que se escucharon en su discurso. Y destacó que está claro que triunfó en todos los estados donde se está cuestionando el conteo de votos.

Al mismo tiempo aseguró que no hay enemigos en Estados Unidos y que gobernará para todos los americanos, no sólo para quienes lo votaron. "Trabajaré duro para aquellos que no me votaron".

El discurso duró unos pocos minutos y, tras saludar a los presentes, se retiró del estrado. En el camino se volvió a colocar el barbijo, que lo tuvo en su lugar todo el tiempo.