Fernando Tobio sorprendió a todos hace una semana atrás transformándose en el quinto refuerzo de Estudiantes. Tras pasar la revisación médica y firmar su contrato se puso a las órdenes de Leandro Desábato, aunque el propio DT aseguró que le llevará unas semanas ponerse a punto para la competencia. Y ayer al mediodía tras la práctica matutina en City Bell, el zaguero brindó una conferencia de prensa (virtual lógicamente), donde habló por primera vez como jugador del Pincha.

Tobio comenzó contando cómo se sucedieron los hechos para que se diera todo. “Cuando me llamó Estudiantes me dijeron las cosas claras, lo que querían y esperaban de mí. Me hicieron sentir importante desde el primer momento y eso me convenció. Siempre tuve referencias del club y necesitaba estar en un lugar importante y serio. Espero devolver la confianza estando a la altura de la camiseta”, comentó el futbolista, que enseguida añadió, “viendo el plantel que hay, me convenció muchísimo. Hay chicos jóvenes con mucho futuro que juegan muy bien y otros con nombre. Creo que puedo aportarle muchas cosas al club. Y si Estudiantes cree lo mismo, vamos por buen camino. Tuve varias propuestas de otros clubes, pero uno tiene que analizar todo y por eso fue que me decidí por venir acá”.

Lógicamente que hay ansiedad por entrar a la cancha, pero tras estos meses de inactividad estando en México, está buscando su mejor forma para el momento de debutar con la camiseta albirroja. “No nos pusimos plazos. Esto es día a día y ver cómo me voy sintiendo. Vengo trabajando muy bien con los profes, sintiéndome mejor. Los tiempos son más o menos dos o tres semanas. Me estoy sintiendo cómodo y si me toca jugar quiero estar 10 puntos para no dar ninguna ventaja. Si

bien el fútbol mexicano es muy diferente al argentino, yo vengo con la cabeza muy preparada para poder adaptarme rápido al ámbito local. Confío mucho en que no me va a costar el cambio”, afirmó. En otro momento de la charla a través de la plataforma Zoom con la prensa, contó, “en estos días que llevo acá, mis compañeros me hicieron sentir de maravilla”.

A la hora de hablar de objetivos que hoy tiene, dijo que: “Los objetivos son ponerme bien para estar a la par del grupo y demostrarle al cuerpo técnico lo que sé hacer. Después jugará el que esté mejor. Entreno fuerte, como bien y descanso para estar a la par. El equipo hace varios años que está buscando una identidad y el club quiere seguir creciendo. Me gusta ser parte de esto, Estudiantes es un club espectacular y fue lo que más me convenció. Acabo de cumplir 31 años, sumé experiencia en todos los clubes que estuve, conozco bien el fútbol argentino, jugué en otros países y este momento me agarra bien. Lo que necesito es ponerme bien físicamente”.

“Hay chicos jóvenes con mucho futuro que juegan muy bien y otros compañeros con nombre”

Fernando Tobio,

Defensor de Estudiantes

Pasó el debut en la Copa, y cuando se le preguntó qué análisis hizo de lo hecho por el equipo ante Aldosivi, expresó, “lo vi bien al equipo. Demostraron presión en campo rival y la defensa estuvo bastante sólida. Hicieron un gran partido en una cancha difícil, y por ser la primera fecha me pareció que estuvo bien. Vi cosas positivas en los 90 minutos y creo que solamente faltó el gol. Con el correr de los días habrá que corregir cosas y sacar todo lo bueno, tanto del juego como de la presión”.

El central tuvo también palabras de elogio para el DT estudiantil: “Para mí es importantísimo volver al fútbol argentino y tener a Leandro Desábato como técnico. Siento que me va a ayudar muchísimo porque fue un referente de este club en mi puesto”.