Otro ataque de furia de Dalma por el entorno de Maradona tras la operación: "Qué miserable"

Otro ataque de furia tuvo Dalma Maradona anoche, instantes después de que fuera operado con éxito su padre por un hematoma subdural. Y así sumó un nuevo capítulo a la pelea entre la familia de Diego y su "entorno".

La joven actriz utilizó nuevamente las redes sociales para sentar su postura con un mensaje fuerte al dejar la clínica de Olivos donde fue intervenido el DT de Gimnasia. En su cuenta de Twitter, primero lanzó un mensaje de agradecimiento y escribió: “Acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mí. Gracias a todos los que rezaron por él".

LEA TAMBIÉN El clan está que arde: la guerra de las mujeres de Maradona

Pero instantes después se despachó con todo y tiró con munición gruesa: “Y ahora que volví al mundo leo cada estupidez, pero bueno son las consecuencias de no hablar...”. Y siguió: “Qué miserable tenés que ser para inventar alianzas y pedidos de tutela... Es mucho pedir que no hablen en nombre de mi hermana y mío, Cuándo nosotras jamás dijimos qué íbamos a hacer”.

Y ahora que volví al mundo leo cada estupidez,pero bueno, son las consecuencias de no hablar... Que miserable tenes que ser para inventar alianzas, pedido de tutela... Es mucho pedir que no hablen en nombre de mi hermana y mío CUANDO NOSOTRAS JAMÁS DIJIMOS QUE ÍBAMOS A HACER? — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 4, 2020

Cabe recordar que ayer su hermana Gianinna había dicho sobre Diego: "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se de cuenta". Y la propia Dalma se despachó en la misma línea: "A nosotras nadie nos quiere decir nada. Gianinna y yo venimos diciendo hace rato que no venía bien y con las imágenes del otro día de su cumple en la cancha no les quedó otra que darnos la razón".