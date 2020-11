El clan está que arde: la guerra de las mujeres de Maradona

La noticia de la internación de Diego Maradona estalló como una bomba en el clan, desatando una nueva guerra entre las mujeres de su vida, desde sus hijas hasta sus ex parejas.

La salud del ex futbolista venía siendo foco de atención desde su aparición en la cancha del Lobo donde, en el marco de su cumpleaños número 60, fue recibido por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y Marcelo Tinelli, otro nombre fuerte de la entidad, para homenajearlo. El estado en el que se mostró causó preocupación no sólo en el entorno del DT de Gimnasia sino en la población en general.

“Me parte el alma”, dijo, de hecho, la menor de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe luego de que un fan de Maradona la mencionara en un tuit en el que le mostraba su preocupación por el estado en el que se había dejado ver su padre.

Desde entonces, hasta la internación apenas pasaron apenas días y anoche, apenas trascendió que Maradona había sido ingresado a un sanatorio platense, las mujeres salieron a mostrar las garras.

La primera que reaccionó fue Dalma Maradona, que el viernes le había dedicado un tierno saludo a su padre, en el marco de su cumpleaños. Furiosa, la actriz fue contundente y no dudó en apuntar contra el círculo íntimo de su papá.



Verónica Ojeda, ex de Maradona.- “El viernes, en la cancha, estaba tranquilo. Pero estaba con mucho sueño, cansado. Pero, ¿cuál es su trabajo? Es técnico. No es que fue a un evento: tenía que ir a su trabajo”

“Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien, le llevaron a ‘un periodista’ a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... ¿Y ahora? Bueno... NO estamos tan locas, ¿no?”, escribió, furiosa, recordando los mensajes de Gianinna que desataron una nueva y feroz interna en el clan.

Pero eso no fue todo porque Dalma siguió con una para nada sutil advertencia: “Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora, lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as chupasangre, que no le pase nada”.

Apenas trascendió que Maradona había sido internado, las mujeres salieron a mostrar las garras

Acto seguido, Gianinna aprovechó para, en su cuenta de Instagram, reflotar aquellos comentarios que había hecho a fines del año pasado y en el que manifestaba su preocupación por la salud de su papá.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, si lo están matando por dentro sin que él se de cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”, decía Gianinna en uno de los mensajes que ayer volvió a compartir.

“¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar una foto con un león gigante? O sea podías entrar en la jaula y poco más ‘abrazarlo’. Lo tenían empastillado sino imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, fue otro de sus polémicos mensajes que ayer también volvió a publicar.



Rocío Oliva, ex de Maradona.- “Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”

OLIVA CONTRA OJEDA

Con el terreno minado, Rocío Oliva, la última novia oficial de Diego Maradona, abrió el lunes “Polémica en el Bar”, en donde trabaja como panelista, hablando de la salud del 10 y apuntó directamente contra Verónica Ojeda, madre del hijo más chico del DT, Dieguito Fernando.

En primera instancia, Oliva le contestó a Ojeda por dos publicaciones que hizo en Instagram en las que se burló de la preocupación que Rocío había manifestado en las últimas horas por el estado en el que vio a Maradona. Según Verónica, “las lágrimas” de la futbolista eran “de cocodrilo” y no dudó en catalogarla como una “estúpida”.

“Esto fue hoy (por el lunes) y la internación de Diego también fue hoy (por el lunes), me parece que está mal”, dijo Oliva sobre las publicaciones de Ojeda, aunque las minimizó diciendo que “aunque tenga miles de estos mensajes, me rebota”.

Pero lo más interesante de todo lo que contó la rubia fue que, curiosamente, está en contacto con Claudia Villafañe, la más importante de las ex de Diego, y con quien tuvo a Dalma y Gianinna.

“Hoy a raíz de la internación de Diego hablamos con Claudia…”, dijo Oliva, causando sorpresa en Iúdica, el conductor del envío de América, que quiso indagar en profundidad en ese tema, y Rocío siguió con su relato: “Yo siempre tuve un buen diálogo con Claudia, la verdad que siempre hemos hablado bastante en lo que respecta a ya sea solucionar un problema o una discusión, todas las cosas que sucedían en el camino”.

Según contó, tiene “línea directa” con la actual participante de “MasterChef Celebrity” y “están tomando cartas en el asunto juntas”.

Las palabras de Rocío causaron conmoción en tanto reveló el trasfondo del polémico día del cumpleaños de Diego, antes de su presentación en la cancha de Gimnasia.

“Gianinna estaba en la casa de su papá cuando vino Verónica Ojeda y le dijo (a Diego) que se vaya a cambiar porque tenía que ir a la cancha. Ella le dijo que así como estaba no podía ir pero lo llevaron igual”, reveló Oliva, dejando en consideración que la madre de Dieguito Fernando sería “la culpable” del estado en el que se encuentra Diego y de ocultar a sus familiares directos información de relevancia como, por ejemplo, su salud.

“No le contaron a nadie que lo habían internado. Es así. Las hijas no lo sabían. Él se internó solo por sus propios medios porque es una persona adulta. Gianinna llamó a la psiquiatra de Diego y ella le contó que lo estaban internando. De esa forma se enteró la hija, nadie les dijo. Lo quiere ir a ver pero Ojeda le maneja la puerta”, reveló.

Además, acusó a Ojeda de haber obligado al astro del fútbol a asistir al evento del viernes pasado por intereses personales.

“Es muy chiquito lo que busca ella al lado de algo tan grande. Me parece muy bajo. Una foto entrando a un estadio en el cumpleaños de Diego, ella y el hijo, queda en un segundo plano cuando se trata de la salud en el medio. Me parece una locura”, remarcó Oliva, contundente.

Y siguió apuntando contra su entorno: “¿Entendés cómo se lo presentan? ‘Tenés todo armado, tenés que estar, te está esperando la gente, hay una pantalla’. Y él dice, ‘están todos esperándome a mí, no les voy a fallar’. Porque hasta estando mal, Diego es noble”.

Y por último se refirió a cuál sería, a su criterio, la solución para los problemas de Maradona.



Gianinna Maradona.- “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, si lo están matando por dentro sin que él se de cuenta”

“Hablé con Claudia y le dije: ‘La única solución es que sus hijas vayan y hagan algo por el padre’”, sostuvo Oliva y recordó: “Cuando Diego se recuperó de la droga, a Gianinna siempre le decía: ‘Yo me recuperé por vos’. En ese momento se enojó, pero el agradecimiento fue muy grande. Ahora puede volver a enojarse, pero el día de mañana el agradecimiento puede ser mucho más grande”.

“Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”, cerró, contundente.

OJEDA SE DEFIENDE

Verónica Ojeda estaba ayer en la puerta de Ipensa dándole un móvil a “Intrusos” cuando por Jorge Rial se enteró de la versión que indica que tras encontrarle un coágulo en la cabeza, Maradona debería ser operado. “No sé nada, todavía no entré. Me acabo de enterar por vos de esto...”, dijo la madre de Dieguito Fernando, un poco sorprendida por este trascendido y siguió contestando preguntas del programa de América.

“¿Vos lo veías raro a Maradona últimamente?”, le consultaron y Ojeda manifestó: “Sí. Dormía mucho, estaba como cansado, tenía un poquito de anemia. Eso es verdad. El viernes, en la cancha, estaba tranquilo. Pero estaba con mucho sueño, cansado. Pero, ¿cuál es su trabajo? Es técnico. No es que fue a un evento: tenía que ir a su trabajo. Y nadie lo obligó a ir”.

Según dijo, “yo simplemente soy la madre de Dieguito Fernando. Estoy ayudando en todo lo que puedo, siempre para sumar para bien. No sé por qué hablan de esa manera de mi persona... Tengo mucha impotencia y bronca a la vez. Sí, es verdad que voy todos los días a ver a Diego. Pero eso siempre fue así”, agregó.

Ante la versión que indica que ella es un “filtro” de Maradona, lo negó y aseguró: “Hijos pueden ir, hijas pueden ir, todos pueden venir a ver a Diego. Yo no soy quién para decidir quién puede entrar y quién no porque, vuelvo a repetir: solo soy la mamá de Dieguito Fernando. No soy ni la pareja de Diego, ni mucho menos. Simplemente tenemos una excelente relación; también la tiene con mi pareja. Y está bueno eso. Y estamos compartiendo con Diego momentos que nunca compartimos. Hay gente que le molesta la relación que hoy por hoy pueda tener Diego conmigo, también con mi pareja, con Dieguito, todos juntos. Y me parece que hay gente a la que le molesta todo eso”. Y dejó en claro Ojeda que no puede decidir “absolutamente nada” respecto a la vida del ex futbolista.

“NADIE NOS DICE NADA”

Con el escándalo alrededor de la salud de Diego estallado, ayer en “Los Ángeles de la Mañana” trataron el tema.

“La realidad es que muy pocos saben qué tiene Diego y la familia real de Maradona poca comunicación tiene con él”, dijo Ángel de Brito, el conductor del programa de El Trece, y leyó el mensaje que le envió a Dalma y su respuesta.



Dalma Maradona.- “A nosotras nadie nos quiere decir nada. Gianinna y yo venimos diciendo hace rato que no venía bien y con las imágenes del otro día de su cumple en la cancha no les quedó otra que darnos la razón”

“Le escribí a Dalma que estuvo acá la semana pasada, justo en la previa del cumpleaños y me dijo lo siguiente: ‘Hola Ángel. Conmigo no se comunicó nadie para decirme que lo iban a internar así que no sé mucho lo que está pasando. Lo que te puedo decir es que por fin se dieron cuenta de que cómo estaba no podía seguir y le van a hacer todo tipo de estudios”.

De Brito recordó también que durante el paso de Dalma por el envío, “contó Dalma que Gianinna lo encontró mal la última vez y lo dijo”.

Y siguió leyendo los mensajes de la hija del Diez: “supuestamente no entró a internarse por nada puntual sino por cómo venía hace un tiempo y ya no puede seguir así. No sé mucho. A nosotras nadie nos quiere decir nada. Gianinna y yo venimos diciendo hace rato que no venía bien y con las imágenes del otro día de su cumple en la cancha no les quedó otra que darnos la razón”.

Horas más tarde, mientras Maradona viajaba hacia Buenos Aires para operarse del hematoma, Dalma se arremangó y, junto a Gianinna, Jana y Diego Jr., iniciaron una acción legal en la Justicia para pedir la tutela de su padre. Los cuatro hijos, además, pidieron que sólo puedan ingresar a la Clínica Olivos familiares directos, además de acceso a la historia clínica del DT de Gimnasia.