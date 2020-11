Un abogado se resistió a un asalto y reconoce que pudieron matarlo

“Reaccioné sin pensarlo. De ningún modo quise ser un héroe, ni recomiendo a nadie que haga lo que yo hice, pero me salió así”, reflexionó el abogado Hugo Garófalo (54) horas después de enfrentarse a dos delincuentes que lo abordaron cuando caminaba por una calle de Ringuelet, para robarle su celular y el dinero.

Después de forcejear con ellos y recibir golpes y patadas, los ladrones terminaron escapando sin llevarse nada, gracias a la intervención de una mujer que pulsó la alarma vecinal para ponerlos en fuga.

Garófalo rescató este gesto de parte de los vecinos, así como la asistencia que recibió de varios de ellos antes de que llegara la policía.

El violento incidente, que fue registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, sucedió alrededor de las 9 de la noche del martes en 511 y 11, cuando Garófalo fue abordado por dos sujetos que le exigieron el teléfono celular y todo lo que llevaba encima.

El primer impulso del abogado fue alejarse, por lo que intentó escapar de los ladrones corriendo en mitad de una calle desierta. Los agresores lo persiguieron mientras lo insultaban y amenazaban con sacar armas que la víctima asegura no haber visto. “Si hubieran tenido, me tiraban”, concluye.

Por fin, Garófalo decidió frenar y enfrentarlos. Pese a que eran dos contra uno, el profesional logró calzar unos golpes en los rostros de los asaltantes, quienes en todo momento amenazaron con dispararle.

“En un momento me caí y aprovecharon para venirse encima y ahí recibí golpes y patadas hasta que sonó la alarma vecinal y se frenaron. Aproveché para levantarme del piso y tomar una piedra y ahí se fueron corriendo”, contó Garófalo.

De los atacantes, recuerda la víctima que tendrían “más de 18 años y eran menuditos”. También, que llegaron y se fueron corriendo, por lo que es probable que sean de la zona. “En todo momento me insultaban y me decían que me iban a c...a tiros pero yo no vi armas”, apuntó el abogado, que vive en el mismo barrio donde sufrió el intento de robo.

“Ya me pasó antes”

Garófalo señaló que la zona se ha vuelto peligrosa, lo que explica la proliferación de alarmas vecinales en los alrededores, así como en otras jurisdicciones de La Plata.

Fue justamente este sistema el que puso final al ataque. Y no fue el primero para Garófalo.

En 2012 estuvo a punto de sufrir una entradera en su casa, donde lo abordaron dos sujetos con armas. “Uno me apuntaba a las rodillas y el otro al estómago- recordó-, pero me negué a que entraran a mi casa, donde estaba mi familia. Les di el teléfono y tuve la suerte de que pasó un auto, ellos se asustaron y se fueron”.

Los policías que acudieron a la denuncia, antenoche, le ofrecieron una ambulancia para que lo asistieran por los golpes, pero Garófalo prefirió volver rápido a su domicilio. Luego hizo la denuncia por la aplicación habilitada para tales casos, que en las próximas horas ratificará en las fiscalías. “Vi la filmación con mis hijas y es algo que no volvería a hacer. Podrían haberme matado, pero no pensé”, remató.