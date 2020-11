Denuncia que quisieron raptarla en La Loma

Una joven, estudiante de comunicación social, denunció que desconocidos a bordo de un auto y una moto quisieron raptarla el lunes al mediodía cuando caminaba por 17 entre 41 y 42. “Me interceptaron, obligándome a subir al auto (dos hombres en cada vehículo). Uno me agarró del brazo y me obligó a subir. Pero dos chicos que estaban recolectando cartones corrieron a ayudarme y empezaron a gritar diciendo que me dejaran. Eso hizo que no les diera tiempo a secuestrarme”, denunció en una red social la mujer.