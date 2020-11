Pondrían fin al aislamiento en los distritos del Conurbano y La Plata

A partir del lunes, cuando hayan transcurrido 234 días desde el inicio de la cuarentena por coronavirus, el Conurbano y el Gran La Plata dejarían el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para pasar al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), una instancia más flexible, en la que podrían habilitarse las reuniones sociales de grupos reducidos y hasta el regreso escalonado de la revinculación escolar presencial en distritos con riesgo epidemiológico medio. Es parte de lo que esta tarde tiene previsto anunciar el presidente, Alberto Fernández, luego de reunirse en Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con el Gobernador, Axel Kicillof, quien comunicará las nuevas medidas en una conferencia de prensa agendada para las 18.

Para la Región, saltar del “aislamiento” al “distanciamiento” implicaría entrar automáticamente en la Fase 4 que, si bien no presenta mayores diferencias con la flexibilizada Fase 3 que rige en la actualidad, sí autoriza actividades como el consumo de bebidas y comidas en el interior de los restaurantes (hoy habilitados para funcionar a cielo abierto). Además, las decisiones sobre qué actividad se abre o se mantiene cerrada pasarían a depender de cada distrito (hasta ahora requieren del aval de la Nación).

Otra de las novedades que se baraja es el permiso a las reuniones sociales de pequeños grupos en espacios cerrados, algo que -de hecho- ya sucede, pese a estar prohibidas por decreto.

También está en agenda la vuelta de la revinculación escolar en distritos con riesgo epidemiológico medio. “Algunas localidades con baja circulación del virus ya tienen clases presenciales -aclararon a EL DIA fuentes de la Gobernación- y hay otras que están presentando los protocolos para retomar las actividades al aire libre”.

Una de ellas es La Plata, donde, tal como adelantó este diario, los alumnos del último año de jardín de infantes, primaria y secundaria podrán realizar actividades presenciales “no escolares” (artísticas y deportivas). El plan, confirmaron en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, será “optativo” para cada establecimiento y no será obligatoria la asistencia de los estudiantes. No obstante, todavía no hay fecha de inicio.

Por otro lado, entre las particularidades del distanciamiento se incluiría el permiso para llevar la capacidad instalada de los locales cerrados hasta el 50 por ciento, permitiendo espectáculos en cines y teatros, deportivos y religiosos.

REDUCCIÓN SOSTENIDA DE CASOS

En la víspera de los anuncios de hoy, Kicillof mantuvo ayer reuniones virtuales con intendentes e integrantes de su comité de expertos para analizar la situación epidemiológica de la Provincia, donde observaron una reducción “sostenida, tanto de los casos positivos como de la utilización de camas hospitalarias”. Un diagnóstico que para el Gobernador obedece “al seguimiento de los casos, los testeos, los protocolos que se establecieron para las actividades productivas y a las normas de distanciamiento y cuidado personal”.

Y aunque el mandatario provincial advirtió que “todavía estamos lejos de poder decir que hemos derrotado al virus”, el ministro de Salud, Daniel Gollan, destacó que “en el Conurbano los casos promedio descendieron de 5.000 a 2.000 por día y tenemos expectativas de que esa disminución se acentúe”, a la par que valoró la “estabilización” y el “descenso” de los contagios en el interior. Ayer, por ejemplo, el territorio bonaerense sumó 3.240 casos, lejos del pico de contagios registrado en agosto, cuando en 24 horas superó los 6.000.

Esas razones epidemiológicas, junto con la aceptación oficial de que la cuarentena desfallece, permitirían levantar la barrera del aislamiento para dar paso al distanciamiento en la Provincia.

“Toda esta nueva etapa se basará en las responsabilidades individuales”, decían ayer cerca del mandatario bonaerense, y que aunque “el Estado va a continuar con su rol activo en materia de promoción de protocolos y prevención, no puede ejercer un control permanente de todas las situaciones, por lo que el cumplimiento es parte de la responsabilidad social de cada uno”, insistían.

Sin embargo, los voceros bonaerenses aseveraron que “será el decreto presidencial el que definirá, porque es el que dará marco regulatorio a lo que se viene”.

Por eso, en la Provincia pedían “esperar” a los anuncios que hoy encabezará el Presidente desde la Casa Rosada.

El jefe de Estado tiene previsto reunirse por la mañana con Larreta y Kicillof, para luego -en horas de la tarde- comunicar la nueva etapa de distanciamiento.

Junto con el análisis de la situación epidemiológica y las precisiones sobre la fase que empezará a regir el lunes, es probable que el mensaje oficial se detenga también en el horizonte que promete la eventual llegada al país de una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año.

Con todo, se espera que por fin la Región pueda avanzar formalmente hacia el distanciamiento, un paso que el Presidente tenía previsto dar hace dos semanas, pero que, pese a la baja de los contagios, se aplazó.