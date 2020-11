Avanza una ley en materia de discapacidad en la Provincia

Este viernes hubo una reunión de una mesa de trabajo para enriquecer un proyecto de Ley que tiene por objetivo la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad y derechos humanos para empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, a cargo de la diputada Laura Aprile, busca sumar voces y aportes al proyecto de su autoría.

Según se detalló, de la reunión, participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad; la Diputadas Nora Salbitano y Mariana Larroque; personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

“Como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, siempre quise trabajar junto a organizaciones y al resto del arco político. Estoy segura que tenemos que tener políticas reales de Estado para poder hacer un buen trabajo. Tenemos que dejar de lado las diferencias, saltar la grieta y trabajar en estos temas, a largo plazo, con consensos y en serio”, explico Aprile.

Se prevé que en la próxima sesión de la Legislatura se pueda tratar el tema. Por eso, esta reunión busca sumar conceptos y definiciones que aporten desde distintos sectores al proyecto inicial.

“Como funcionarios del Estado no estamos exentos de reproducir prejuicios y el desconocimiento. La diferencia es que ocupamos lugares en los que debemos trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y creo que en este caso, no basta con tener un área que trabaje en discapacidad en particular: hay temas que deben ser considerados por todas las áreas, hay que pensar y hacer con perspectiva de discapacidad desde todos los Ministerios y áreas, incluso desde la justicia. Que todas las áreas puedan pensar sus políticas, sus comunicaciones, sus intervenciones, con perspectiva de discapacidad. Entonces, para ello debemos capacitarnos: no convertirnos en expertos, pero sí lograr sensibilizarnos para poder trabajar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas y accesibles; y en la modificación de aquellas normas y acciones que limitan el ejercicio de los derechos”, destacó.

Participó también la investigadora del CONICET, Agustina Palacios; Celeste Fernández, Coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Sandra Katz y Evelina Díaz de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP; Gabriela Troiano de la Red por los Derechos de las PcD (REDI); Elena dal Bo, Directora Ejecutiva de Asociación Azul y Juan Cobeñas, integrante de Asociación Azul; Lourdes Martínez y Laura Pelagatti Rey, ambas de la Red Nacional de Talleres Protegidos Brenda Pignol y Celeste Pavez de la empresa social Libertate y Luciana Conti, politóloga y especialista en políticas sociales, relatora de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.