Baby Etchecopar deslizó que el robo sufrido ayer pudo ser por sus críticas a la vacuna rusa

El periodista Baby Etchecopar dijo que el robo que sufrió ayer en pleno barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires podría estar vinculado a sus críticas al laboratorio que produce la vacuna rusa.

En diálogo con Alfredo Leuco, por radio Mitre, denunció: "No estoy seguro de que haya sido un robo al voleo; la duda surge, o me la hicieron surgir, porque estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase".

Profundizando en ese tema, Leuco le preguntó si estaba seguro de que el robo había sido como tantos otros. "No, no estoy seguro de que fue al voleo", respondió Etchecopar que agregó: "La duda surge, o me la hicieron surgir, yo no la tenía, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase. Hoy es raro que pase conmigo o con vos, por ahí es una casualidad y andaban al voleo; pero fue con mucha violencia para ser un robo".