Camila Pérez de Francia: “Las emociones pueden traspasar la pantalla”

Desde pequeña, Camila Pérez de Francia sabía que iba a ser artista. Nacida por esas cuestiones de la vida en Baltimore, pero habitante desde chica de nuestra ciudad, la joven bailarina, actriz y cantante aterrizó con solo 3 años en el estudio de Silvia Malbrán para hacer un curso de audioperceptiva. Vendrían luego clases de canto, de distintos instrumentos, clases de danza, y “en un momento descubrí lo que es el teatro musical… y me fascinó”.

“Lo hacía por diversión, pero a los 14 años ya no me imaginaba haciendo otra cosa que no tuviera que ver con el arte”, confiesa la platense que hoy a las 22 pondrá su voz al servicio de una serie de canciones emblemáticas de la comedia musical a través de la plataforma Wama: comenzó así una vida dedicada al arte y, también, al deporte, porque como afirma ella, “el artista independiente tiene que remarla el doble”.

Fueron años formarse en Argentina y en el exterior y de buscar oportunidades: en La Plata, fue parte de puestas musicales de “Legalmente Rubia” y “Wicked”; y protagonizó además “La Bella y la Bestia”. Y el año pasado, viajó a estudiar a Nueva York.

La pandemia, sin embargo, llegó para poner freno a todos los artistas, pero, consumados remeros, duchos en el arte de rebuscárselas, los artistas construyeron nuevas posibilidades: una de esas, pergeñada por la compañía independiente Musical Bridge Producciones, fue organizar un concurso vía Instagram, en el que había que subir videos cantando. El premio era un show vía streaming, y votaba el público. Pérez de Francia llegó a la final y la invitaron, junto al otro finalista, Lautaro Passalia, a ser parte de ese espectáculo, del cual también participarán Mauro Scopell y Brenda Gallini, directores de MB Producciones.

El espectáculo de esta noche incluirá un repertorio que la artista no puede adelantar (“es sorpresa”, sonríe), ejecutado por los cuatro cantantes en vivo, lo que permitirá la participación del público vía chat. Los cuatro protagonistas se reunirán en el teatro, y cantarán mayormente de forma solista, porque “por cuestiones de protocolo hay poco en conjunto, y siempre con distancia”, aunque habrá lugar a dúos y hasta una canción entre los cuatro.

Lo curioso es que cuando suban a escena será solo la segunda vez que se encuentren.

Los ensayos fueron por Zoom: “Las canciones solistas no fueron problema, pero el Zoom tiene delay, así que cuando tuvimos que practicar los dúos, nos grabamos y el otro usaba la grabación como referencia. El domingo, tuvimos el único ensayo presencial”, confiesa la platense, y reconoce que esto de cantar sin el otro “es muy extraño: los artistas trabajamos con la sensación, con sentir la voz, el cuerpo del otro. Y hoy en día es algo totalmente distinto, se vuelve algo frío, quizás… Pero creo que se pueden lograr cosas muy hermosas igual, las emociones pueden traspasar la pantalla. Apelamos a eso, que la emoción traspase la pantalla, y aunque obviamente no es lo mismo que estar en una sala compartiendo todos un show, creo que puede ser bastante emocionante también”.

La pantalla se ha transformado en el medio normal de expresión en esta pandemia, y Pérez de Francia confiesa que aprovechó sus bondades, y pudo acceder sin salir de su casa a una serie de cursos de perfeccionamiento con profesores de diferentes lugares del mundo.

“La pandemia nos abrió fronteras”, analiza.

“Por supuesto”, agrega, “tomar clases a través de la pantalla no es lo mismo: tenés al compañero en la pantalla y le tenés que hacer llegar la emoción que uno necesita transmitirle, es difícil… pero el ser humano se adapta a todo”.

Pérez de Francia venía de un año de grandes experiencias, en el que viajó a Nueva York con la compañía Go Broadway para tomar clases, “la mejor experiencia de mi vida”, dice, en la que “tuve una clase personalizada de técnica vocal con la vocal coach de Bruno Mars”, además de varias masterclass con artistas de Broadway. “Hubo clases donde terminábamos llorando de la emoción de lo que lográbamos”, comenta. Además, también descubrió con el profesor Claudio Pérsico la actuación frente a cámara y “me fascinó”.

La pandemia frenó ese impulso: bailarina, actriz, cantante, (“hoy me siento una actriz que canta y baila, pero lo lindo del teatro musical es que tiene tantas disciplinas distintas que te podés diversificar para todos lados, podés hacer un show cantado, actuar, bailar… Según el momento, te podés aferrar a una disciplina, pero sabés que tenés las herramientas de las otras”), todas las posibilidades expresivas se le cercenaron con el cierre de las salas.

“Ha sido difícil. Yo vengo remándola hace muchos años, soy una artista independiente y los artistas independientes tenemos que remarla el doble, siempre”, comenta al respecto, aunque no es pesimista respecto al futuro: “El arte”, afirma, “no tiene un lugar muy importante en este país, pero creo que la pandemia nos va a ayudar un poco a que se le de valor, porque sin una canción, sin una película, no hubiésemos podido resistir a esta pandemia”.