Los transportistas ya no dan más: “Muchos están vendiendo sus micros”

Sin clases presenciales en las escuelas, los transportistas escolares están sin trabajar desde el año pasado. Es por eso que ayer a la mañana volvieron reclamar frente a Gobernación con el objetivo que Axel Kicillof atienda sus reclamos. Con carteles y los vehículos cortando el tránsito en calle 6 entre 51 y 53, se hacen escuchar.

“Somos el último sector que va a empezar a trabajar”, dijo Roberto Daniel Zagame presidente de la Cámara de Servicios Provinciales Especializados de Transporte de Pasajeros, y contó que se movilizaron “ante la imposibilidad de recibir una respuesta a notas que presentamos al Presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete, a los presidentes del Senado y Diputados, y al Gobernador”.

“Muchos están trabajando. Nuestra situación es desesperante ya que el transporte escolar está sin trabajar desde diciembre del año pasado, desde que terminó el ciclo lectivo 2019”, manifestó Zagame.

Asimismo, el dirigentes del sector agregó: “Hoy están los dirigentes de la Cámara porque no podemos pedir más esfuerzo a los compañeros. Muchos están vendiendo sus colectivos y combis para sobrevivir. No van a poder iniciar la actividad. Necesitamos un plan de contingencia y no tenemos expectativa de cuándo empezará el ciclo lectivo. La vicegobernadora dijo que es imposible que arranque en marzo”.

Anoche acampaban frente a Gobernación.