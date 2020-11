José Sosa rompió el silencio: "Me hubiera encantado regresar a Estudiantes, pero tengo que pensar en el día a día de mis hijas"

Todo parecía indicar que José Sosa iba a regresar a Estudiantes en este 2020, pero finalmente decidió continuar en el fútbol turco y ponerse la camiseta del Fenerbache. Esto enojó a muchos hinchas albirrojos, mientras que también se mostró molesto Juan Sebastián Verón por cómo se dio la negociación. El Principito, que nunca había hablado públicamente hasta el momento, esta tarde concedió una entrevista televisiva y explicó por qué no eligió volver al club que lo formó.

"Me da lástima y bronca porque son sentimientos encontrados. Me hubiera encantado regresar a Estudiantes. Las cuestiones son los hechos, pero yo tengo dos nenas y tengo que pensar en el día a día de ellas", indicó el futbolista en diálogo con el programa ESPN Redes.

"Fue una cuestión personal, no me quiero meten en lo que piensa la gente. Es una situación difícil de decidir. No puedo hablar de futuro porque la gente ya está cansada, tanta especulación me perjudica. Yo soy de Estudiantes y le debo todo", añadió.

Por otro lado, también habló sobre Alejandro Sabella, quien no lo llevó al Mundial de Brasil: "Tengo muy buena relación, compartí vestuario cuando volví a Estudiantes en 2010. Fue una experiencia fea quedar fuera del Mundial 2014", y añadió: "Con Maradona formé parte de la lista de 30, pero no fui parte del proceso como en Brasil. Sentí que merecía una explicación".