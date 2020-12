Una sentada en 19 y 63 para pedir una despedida de egresados del colegio Alberti

La mayoría asiste a ese colegio desde la primera sala del Jardín de Infantes, por lo que tiene en la institución educativa de 19 y 63 unos 15 años de historia compartida. Toda una vida, a los 17, cuando el grupo está a punto de egresar de la secundaria. Sin embargo, los integrantes de esta promoción no pueden despedirse como quisieran, en el contexto del lugar donde se conocieron, crearon fuertes lazos afectivos y se formaron, muchos, para entrar a la Universidad. El colegio Monseñor Alberti cerró no bien se declaró la cuarentena y sus directivos se niegan a abrirlo para ese “último día” de los chicos de 6° año.

Por eso, los alumnos de los dos cursos del último año, después de largos meses de “intentarlo todo”, manifestaron su bronca en la rambla frente al colegio parroquial. Los padres de los chicos se hicieron eco del sentir de sus hijos, a quienes este año les tocó egresar de una manera atípica. “Dicen que el colegio los abandonó, que no los acompañó; y realmente podrían haberlos dejado reunirse un rato, en alguno de los patios a cielo abierto. Los chicos y nosotros les mandamos mails pidiéndoles por favor que abran la escuela para la despedida, pero nos dijeron que no daban las condiciones edilicias, cosa que no es real”, planteó la madre de una estudiante.

Los egresados están tristes por la falta de una despedida del colegio, y los padres, indignados. Es que los adultos plantean que la institución no acompañó “como corresponde” el proceso por el que pasaron este año los chicos, y a la vez que sus autoridades respondieron a través de un correo electrónico, el 20 de noviembre, que estaban “a la espera de recibir el protocolo para el acto académico que está siendo elaborado por las autoridades provinciales”, con fecha de diciembre les enviaron a las familias (de los alumnos de otros ciclos) los valores de las matrículas que deben pagar ahora.

“Cobró la cuota mes a mes, y muchos de nosotros las pagamos en tiempo y forma. No contempló a aquellos que se les complicó económicamente pero sí contempla elegir no abrir sus puertas, con el gran espacio que tiene, para que se encuentren los chicos adentro del colegio aunque sea diez minutos”, dijo, muy enojado el padre de un alumno de 6° año.

Otra madre remarcó que “las autoridades no permiten que los chicos tengan su última entrada al colegio y ellos lo único que piden es una hora en el patio para poder despedirse”.

Para expresar el malestar que esta situación les causa, los egresados se dieron cita frente al colegio, de espaldas al establecimiento, y así participaron de un encuentro vía Zoom que propusieron las autoridades de la institución.

De acuerdo a los protocolos que se establecieron para los actos de colación en los distritos que se encuentren en riesgo epidemiológico medio, como La Plata, y riesgo bajo, la entrega de diplomas deberá realizarse en un espacio al aire libre, ya sea de la escuela o de otra institución (club, polideportivo, entidad vecinal) que esté disponible para tal fin, y que cuente “con las dimensiones adecuadas para mantener la distancia social requerida entre los participantes durante el evento”.

En nuestra ciudad, hay unos 200 establecimientos entre colegios de nivel primario y secundario. No todos están llevando a cabo los encuentros de colación. Es que las medidas de bioseguridad que Provincia bajó a los municipios, que permiten con determinadas pautas, el acto presencial, les trajo a algunos directivos de las escuelas “más confusión que certezas”, según señalaron.