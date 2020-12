Padres enfurecidos en Etcheverry: les dijeron que sus hijos no tendrán lugar en la Primaria

Hay más de 25 familias que están sorprendidas y molestas en la localidad de Etcheverry. Y tienen varios motivos como para estar así. Resulta que días atrás las autoridades de la escuela 61 informaron que no hay lugar en la Primaria para todos los alumnos que egresan del Jardin de Infantes.

"Hay 25 nenes que egresaron del Jardín de Infantes pero no nos dan cupo en la Primaria. Dicen que no hay aulas suficientes. Y nos piden nos vayamos a anotarlos en otro colegio", contó Natalia Coronel en diálogo con este medio.

Esta mujer, madre de una niña que en este año padeció la falta de clases presenciales, ahora no sabe cómo hará en 2021 para llevarla a otra escuela. "No sé, nos dicen en Olmos, Abasto... ¿Quién la lleva? ¿Quién me paga el traslado?", continuó y dijo que en esas escuelas está sucediendo lo mismo en cuanto a los cupos: "No tienen lugar".

"¿Nos vienen a decir ahora que no tienen lugar? Tuvieron todo el año para evaluar. No hay derecho. En mi familia soy la que mantengo la casa y ahora me dicen que no puedo anotar a mi hija Isabela en primer grado", siguió y contó que, además, hoy se cayó el techo de la escuela que no tuvo mantenimiento en todo el año.

En la charla aseguró que en la escuela no dijeron que se trate de una decisión para acotar los lugares teniendo en cuenta que el año próximo se deberán tomar medidas de distanciamiento por el coronavirus. "Son 155 chicos los que salen de Jardín y tienen lugar para 130".

"Por WhatsApp nos mandaron un mensaje a mediados de noviembre para que retirásemos de un kiosco de la zona las planillas de inscripción. El 25 fuimos convocados pero cuando llegamos nos dijeron que sólo iban a tener lugar aquellos que tenían hermanitos", cerró su exposición de un tema que la tiene realmente preocupada. "No es justo, porque entraron algunos que no tienen hermanos, fue todo muy raro".

En el final dijo que con otros padres que están en la misma situación se van a movilizar al Consejo Escolar porque para estos niños está en riesgo su continuidad educativa, encima después de un año tan particular como el que está terminando.