El Impuesto a las Ganancias: los trabajadores solteros que cobren más de $74.810 deberán pagarlo

A partir del 1ro de enero de 2021, de acuerdo a la actualización que llevará adelante el Gobierno, los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos comenzarán a pagar impuesto a las Ganancias en el caso de cobrar más de 74.810 pesos, al tiempo que los casados y dos hijos menores deberán tributar si cobran más de $98.963, tras los descuentos de jubilación y obra social.

El ajuste del Mínimo No Imponible (MNI) en 2020 fue cercano al 45% y se calcula que unos dos millones de contribuyentes tributaron Ganancias en 2020 si se tienen en cuenta a los asalariados, los autónomos y los jubilados. Para 2021 el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) será del 35,37%.

Este año que se está por terminar el mínimo no imponible de los trabajadores solteros y sin hijos era de $55.261 mensual y pasará a $74.810. En el caso de los casados con cónyuge y dos hijos a cargo el mínimo era $73.710 y pasa a $98.963.

Es importante aclarar que el empleado soltero con sueldo bruto mensual de 90.135 pesos y neto de 74.813 pesos no paga ganancias. Tampoco una persona casada con dos hijos con un sueldo bruto de $119.236 y neto de $98.966.

Además, los casados sin hijos no pagan con un sueldo bruto de $104.623 y neto de $86.838 mientras que un soltero (o cónyuge no deducible) con dos hijos no paga Ganancias con sueldo bruto de $104.748 y neto de $86.941.