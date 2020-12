“Alejandro siempre nos inculcó el sentido de pertenencia”

Leandro Benítez llegó a Estudiantes de muy hico. Su padre era hincha fanático del Pincha y le supo transmitir ese sentimiento por los colores. Pero el Chino no se quedó con vivirlo como hincha nada más, sino que pudo ser protagonista de la historia y dar varias vueltas olímpicas. Pero de repente piensa un momento...

“La verdad que se me pasó rapidísimo, cuando te querés acordar ya pasaron 10 años de ese campeonato. Increíble”, comienza diciendo, mientras en el medio no puede contener la emoción, “es tremendo lo que pasó con Alejandro, no lo puedo creer todavía”, dice el Chino, que fue uno de los tantos que asistió al predio de AFA para despedir a su ex entrenador.

De repente, otra vez el fútbol y el recuerdo de estos 10 años de un equipo que salió campeón con 45 puntos, seguidos por Vélez con 43 unidades. “Fue una campaña tremenda, pero así todo, yo digo que el equipo del semestre anterior donde perdimos con Argentinos Juniors a mi entender fue el mejor equipo que integré en cuanto a jerarquía y calidad. Se fueron jugadores importante pero Alejandro (Sabella) le pudo encontrar la vuelta para seguir peleando. Y fueron pasando los partidos, nos fuimos encontrando ahí arriba... Coincido con lo que una vez le escuché decir a Alejandro que ese rival que fue Vélez, nos hizo ser mejores a nosotros porque nos obligaba todo el tiempo a ganar, a saber que teníamos que dar siempre un poco más porque Vélez tenía un equipazo. Pero bueno, nosotros no aflojamos y llegamos a la última fecha con Arsenal con la chance de salir campeones”, dice Benítez.

A la hora de analizar aquel equipo que ganó el “Apertura” 2010, el ex volante estudiantil agrega, “para mí lo más importante es que se mantuvo la base del equipo, porque si bien se habían ido jugadores muy importantes como Mauro (Boselli), José (Sosa), también terminaron de explotar jugadores que a nosotros nos dieron mucho como Enzo Pérez, o la Gata Fernández que en ese torneo jugó como único nueve. Después había recambio, estaba yo, Peñalba, Rodrigo López por nombrar algunos, y el aporte de chicos en ese momento como Fede Fernández, Marcos Rojo, o Gaby Mercado que ya estaba y se afianzó. Construimos un lindo equipo que sabíamos a lo que teníamos que jugar y lo importante que era cada partido para nosotros. Pero resalto eso también que Vélez nos hizo ser mejores, Alejandro sin dudas una vez más tuvo razón”, afirma.

En esas 19 fechas entre otras cuestiones llamativas, le ganaron a los cinco grandes. “Y mirá que tuvimos partidos difíciles, como ir a la cancha de River sin nuestro As de espadas y nuestro As de basto, que eran Enzo Pérez y la Bruja, y el equipo respondió e hicimos un gran partido. Creo que mantuvimos un equilibrio a lo largo de todo el torneo y eso nos hizo llegar a la última fecha con la chance de salir campeón”, asegura.

En ese sentido, también los futbolistas que se fueron sumando se acoplaron muy bien y para Benítez no es un dato menor. “Creo que hubo un poco de todo. Porque a lo largo de ese período exitoso mantuvimos una base de jugadores que entendíamos lo que era Estudiantes y tratábamos que el jugador que llegara de afuera se adapte de la mejor manera. Le hacíamos entender lo que era el club y a medida que ellos fueron conociendo el club se fueron integrando y sintiendo afecto hacia el club. Y eso es muy importante, tener un sentido de pertenencia, tener jugadores que marquen el camino y ayuden a los chicos que en este caso no habían nacido en el club a sentirse parte. Eso es muy importante”.

Tampoco es menor que el cuerpo técnico también estuviese muy identificado con Estudiantes y una historia en el club. “Desde el primer momento que vino Alejandro (Sabella) siempre el nos inculcó lo que era el sentido de pertenencia, lo que era jugar por la gloria, y que la gloria no tenía precio. Creo que cayó en un momento justo, con un cuerpo técnico que ya sabía lo que era Estudiantes, que ya habían tenido la chance de llegar a la gloria como jugadores y nos fueron inculcando y remarcando eso. El equipo entendió el mensaje de Alejandro y su CT y vinieron los logros que tanto soñábamos”, dice.

No es para muchos eso de salir de inferiores y poder salir campeón con tu club. Es un verdadero sueño, y así lo ve Leandro. “Yo iba a la cancha y primero soñaba con jugar en la Primera, después con tener la chance de salir campeón, por eso siempre digo que fui un privilegiado porque tuve la suerte de ganar tres títulos con Estudiantes”.