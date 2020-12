De la mano de Sabella, campeones adentro y afuera de la cancha

No son horas fáciles, para nada. Hace horas se fue un amigo, un ex compañero, un hermano, con quien compartieron mil batallas en Estudiantes como jugadores y cuerpo técnico, y en la Selección también. Hace horas se fue físicamente Alejandro Sabella y si bien no es fácil hablar, Julián Camino y Claudio Gugnali, sus inseparables “soldados”, acceden a la charla con este diario con el objetivo de recordar al último equipo campeón del Pincha.

Hoy exactamente se cumplen 10 años que Estudiantes logró su estrella número “11” con Pachorra como técnico y Julián y Claudio como estrechos colaboradores (la “10” también la habían conseguido ellos con la Copa Libertadores de 2009). El 12 de diciembre de 2010, el Pincha derrotaba a Arsenal 2-0 y se consagraba campeón del “Apertura”, que lo peleó palmo a palmo con Vélez.

En época de pandemia la idea es una charla virtual para recordar el logro 10 años atrás. A veces los protagonistas tragan saliva y siguen. “Sabella” como lo llaman la mayoría de las veces y en otras “Alejandro”, aparece siempre, era el líder y cabeza de grupo. Tras alguna broma mínima por el tema de cómo manejar lo virtual, arranca la charla.

- Ustedes lo vivieron, ¿cuál es la diferencia de salir campeón como jugador y como técnico?

- Es totalmente distinto. Cuando vos sos jugador, vas jugás, podés andar bien o mal, ganar o perder, y llegás a tu casa y se terminó el partido. Pero como técnico es terrible como sufrís la derrota y también como disfrutás un triunfo. Es totalmente distinto, el técnico lo sufre mucho más y estás continuamente pensando en el partido que viene o en el partido que se jugó (CAMINO).

- Son fuertes las dos... Pensá que con Camino y Sabella, estuvimos en cuatro de los últimos cinco títulos de Estudiantes... no es poco... no es poco. En el ´82 y ´83 como jugadores, 2009 y 2010 como entrenadores. Y comparto plenamente lo de Julián (Camino), como jugador pensás más en vos, en si hiciste bien o mal las cosas; tenés menos responsabilidad. Como entrenador no terminás nunca de pensar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, en qué te equivocaste, en qué acertaste. Es disfrutar unos minutos el triunfo y enseguida a pensar en el rival que viene... ¡Ni hablar en un Mundial con la Selección! Pero con Estudiantes era ir siempre para adelante en ese torneo de 2010, pensá que de 19 partidos ganamos 14, empatamos 3 y perdimos 2. Era una máquina de ganar (GUGNALI).

- Por lo del ´82/´83 y lo de 2009/2010 están en un lugar de la historia del Club. ¿Qué sienten?

- Es muy fuerte pensarlo, siempre le digo a familiares o amigos, en cuatro estrellas del club estamos nosotros. Para mí que me crié en Estudiantes, porque llegué a los 15 años, poder salir campeón es muy fuerte y muy importante también. Para nosotros fue lo máximo, porque uno hizo todas las inferiores y poder salir campeón en el club que te vio nacer y le diste todo, es lo máximo que podés pedir. No es lo mismo salir campeón con otro equipo que con Estudiantes, uno lo disfruta mucho más. Recuerdo cuando salimos campeones de América, el regreso desde Ezeiza no me lo voy a olvidar más (CAMINO).

- Nosotros fuimos primer contrato en el club, así que son muchos los sentimientos que nos unen. Ahora que Julián cuenta lo de Ezeiza, cuando el piloto sobrevoló Ezeiza para que miráramos la cantidad de hinchas de Estudiantes que había en el Aeropuerto y en las adyacencias fue increíble. Fue una locura, tardamos ocho horas del Aeropuerto a Plaza Moreno. Haber quedado en la historia de Estudiantes es nuestro alimento al alma. Salir a la calle y permanentemente que la gente te diga ´gracias´ o ´gracias por lo que hicieron y nos dieron´ o ´vamos campeón´. Eso es hermoso. Nosotros lo disfrutamos porque somos gente normal, con los pies sobre la tierra siempre, nunca nos creímos nada. La gente te encuentra y te dice cosas lindas, te agradece por salir campeón, eso es un alimento al alma como te digo (GUGNALI).

- Alguna vez Sabella resaltó que en el 2010 tener un rival como Vélez en la lucha del título les había hecho bien, que los obligó ganar.

- Y sí es así, tal cual. Cuando en la Selección estuvimos con jugadores de Vélez, nos contaban que el Flaco Gareca les decía al plantel, ´tenemos que ganar todos los partidos porque Estudiantes no va a perder un punto´. Y tenía razón. Ganamos muchos puntos los dos equipos. Sabella tenía razón (GUGNALI).

- En junio de ese año cuando jugamos la Copa Libertadores y quedamos afuera con el Inter, nosotros perdimos el campeonato en la última fecha... quedamos afuera de todo. Y Sabella en un momento me dice, ´con el equipo que tenemos y no podemos ganar, yo me tengo que matar´. (CAMINO).

- Es que fue así, y dicho por todo el mundo. Estudiantes era el que mejor jugaba y no pudo ganar, increíble... (GUGNALI).

- En ese Apertura le ganaron a los 5 grandes, ganaron el clásico, fueron cumpliendo objetivos.

- Sí, nosotros en la era Sabella no perdimos nunca con Boca y con River, por ejemplo. Ganamos o empatamos, pero no perdimos nunca (CAMINO).

- En otro torneo creo que alguna vez el único grande que nos ganó fue Racing en su cancha, que lo empatamos y el árbitro cobró un off side increíble (GUGNALI).

- Los números fueron impresionantes, 32 goles a favor, solo 8 en contra, fueron la valla menos vencida.

- Nada es casualidad, todo eso se trabaja. Igual se nos criticaba y se decía que era un equipo defensivo, que jugaba con cinco atrás... Y resulta que terminamos a un gol de Vélez que fue el equipo más goleador del torneo. Por otro lado con ocho goles fuimos la valla menos vencida (GUGNALI).

- En ese campeonato que ganamos en el 2010, la mayoría de los partidos jugamos con línea de tres, y los dos de afuera eran Rojo y Mercado. Y adelante jugaba solo la Gata. Creo que tácticamente fue bárbaro ese equipo. Habíamos salido campeones de América jugando de una manera y después salimos campeones en el torneo local de otra. También teníamos muy buen juego aéreo, eran casi todos altos los defensores, más Rojo y Mercado, teníamos juego en las dos áreas, tanto para atacar como para defender. Por eso digo que es merecido recordar el trabajo que hizo Sabella y que hizo todo el cuerpo técnico porque fue muy lindo. Pero lo de Alejandro fue tremendo (CAMINO).

- Supieron amalgamar muy bien al grupo. Estaban los que eran del club, pero los que llegaron de afuera se contagiaron de ese sentido de pertenencia ¿no?

- Tal cual, y en ese momento creo que hicimos un muy buen trabajo a nivel grupal como cuerpo técnico. Sabella como técnico elegía y nosotros como ayudantes estábamos en otra parte del trabajo. Y cuento una anécdota... El trabajo que hicimos con el uruguayo Díaz por ejemplo. Cuando nosotros llegamos al club, el chico lloraba, no quería jugar más. Un día venía y hablaba con Claudio (Gugnali), otro día conmigo, se quería ir el pibe. Y ahí lo empezamos a trabajar, y a los ocho meses jugó la final del mundo contra el Barcelona, tiró el centro que hizo el gol Boselli. Ese es un ejemplo claro de lo que fue nuestro trabajo, agarramos un jugador que se quería ir y terminó jugando de titular una final del mundo (CAMINO).

- Y no es que se quería ir de Estudiantes, quería abandonar el fútbol. No quería jugar más, quería irse para estudiar. Obviamente que es buenísimo estudiar, pero era un chico con unas condiciones enormes y estaba como desilusionado, desolado, quería irse y no jugar más. Y nosotros lo convencimos para que se quedara, le dijimos que nos diera la oportunidad de poder ayudarlo. Esa es la función también, estar cerca, ver qué les pasa para después darle la información al técnico para que resuelva (GUGNALI).

- Salvando las épocas, ¿qué diferencias y similitudes encuentran entre aquel Estudiantes donde jugaron en el 82 -83 con el que les tocó ser cuerpo técnico en 2009 y 2010?

- Es difícil analizarlo eso, pero de lo que estoy seguro, es que los dos equipos tuvieron grandes técnicos, tanto Bilardo como Sabella. Creo que la similitud es que los dos equipos jugaban de local o de visitante, de la misma manera. Íbamos a buscar al rival no importa quien fuera. Yo no me acuerdo de algún partido que se diga, ´mirá como se defendieron, estuvieron todos atrás´. No pasaba porque íbamos siempre al frente. No puedo decir tampoco si uno fue mejor que otro, creo que fueron dos grandes equipos que dejaron muy bien parado a Estudiantes en cualquier cancha del paí-s y el mundo (CAMINO).

- Comparto plenamente lo que dice Julián. Creo que era otro fútbol, se jugaba a otra velocidad. A veces veo partidos de aquella época y no había el vértigo que hay hoy en el fútbol. Hoy se ha hecho mucho más físico, mucho más táctico. Antes los laterales marcábamos y pasábamos por sorpresa, hoy los laterales participan más del juego. Atacan, defienden, meten diagonales (GUGNALI).

- Ya 10 años de aquel título, ¿pasó rápido el tiempo o no?

- Sí, pasó rápido. Yo no puedo creer que ya se estén cumpliendo 10 años de aquel título, se pasó volando la verdad... Y una locura sinceramente estar viviendo todo esto también con la pérdida de Alejandro (CAMINO).

- Es durísimo, y ver como pasa el tiempo. Por ejemplo hace 6 años y pico que jugamos la final del Mundial con la Selección. Parece mentira ¿no? Es que todo es tan intenso, que vas viviendo, pero pasa el tiempo (GUGNALI).