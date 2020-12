“Llegó ese día que no queríamos”, la despedida de Fabio Cuggini

“Querido amigo, ¡llegó ese día que no queríamos! Hoy estoy muy triste, ¡gracias por todo lo que me enseñaste y me apoyaste siempre! ¡Gracias por abrirme la puerta de tu familia y disfrutar la amistad! ¡Amigo ya te extraño, amigo ya nos vamos a encontrar! Hasta pronto Carlín”. Con ese mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, el peluquero Fabio Cuggini se despidió de uno de sus mejores amigos.