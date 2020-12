Le hicieron un boquete en el techo a un kiosco de 122 y 80 para robarle: días antes habían entrado por un ventiluz

La dueña de un kiosco polirrubro ubicado en 122 y 80, del lado del barrio La Franja (Berisso), ya no sabe qué hacer para evitar los robos: ayer ladrones ingresaron cuando estaba cerrado haciendo un agujero en el techo, mientras que el martes pasado entraron a través de un ventiluz.

"El 8 de diciembre entraron por un ventiluz de 25 centímetros y robaron a las 3 de la mañana. Ayer a la mañana abrimos y habían hecho un agujero en el techo. No sé que hacer, estoy desesperada y podrida de que la Policía te diga que no puede hacer nada porque son menores", comenzó indicando Natalia Iglesias, encargada del comercio, en diálogo con EL DÍA.

Tal como puede verse en las imágenes, los delincuentes destrozaron este fin de semana el techo del kiosco y se metieron al mismo para robar, causando además varios daños al local.

"Gasté como 45.000 pesos en arreglos del local más la alarma. Todo yo sola, porque el dueño del local no me ayuda en nada. No hay forma de parar esto, es una ola de delitos que hay en la zona. Abren las persianas, han robado en la escuela técnica, han entrada a la escuela de oficio... no sabemos qué más hacer los vecinos", agregó.

Según precisó Iglesias, al comienzo de la cuarentena había sufrido otro robo y estos dos nuevos hechos delictivos complican aún más la economía del kiosco en un año donde las ventas mermaron considerablemente por la pandemia del coronavirus. "Hay poco movimiento", precisó en diálogo con este medio y con bronca por todo lo sucedido.