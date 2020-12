Calvario en sede de IOMA de La Plata: una cola de casi 300 metros

Cerca de tres cuadras de cola se registraba esta mañana en torno a los acceso de la sede del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de calle 6 entre 55 y 56, en su mayoría integrada por prestadores que concurrieron para consultar o reclamar por el pago de servicios correspondientes a varios meses atrás, según denunciaron.

Por caso, un cuidador domiciliario que se identificó como Luis Rivera dijo que "IOMA no me paga desde agosto del año pasado y llevo cuatro meses sin cobrar".

Todos los meses presento la facturación. He hecho los reclamos en la sede de 46 y en la de calle 6. Sin embargo, no he tendido respuestas de las autoridades. Hace un año y cuatro meses que no cobro nada. Me parece injusto.

"Me expresé también en ARBA por los Ingresos Brutos. Todos los meses lo mismo, tres cuadras de cola para presentar la facturación a IOMA y hace un año y cuatro meses que no cobro ni un centavo. Me parece injusto. Vine a las 7.30 de la mañana y ya había dos cuadras de cola", expresó el prestador.

La cola a media mañana llegaba hasta la esquina de 56 y desde allí doblaba hasta calle 5 y se desplazaba hasta 55, para acumular casi 300 metros de fila en medio del hartazgo de la gente por la ardua espera.