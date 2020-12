Tauber aseguró que el ciclo lectivo 2021 de la UNLP empezará "en un 90% de manera virtual"

Fernando Tauber, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, adelantó este miércoles que el ciclo lectivo 2021 comenzará casi en su totalidad de manera virtual por la pandemia del coronavirus,

Yo les diría que esperen porque el año va a empezar con un 90 por ciento de manera virtual", aseguró en una entrevista radial, en donde aclaró: "Solo para aquellas materias que no haya otra forma de dictarlas de manera presencial. Este fue un año en el cual la Universidad se virtualizó en marzo, a los diez días de que se decretó la cuarentena, y tomamos la decisión de no perder el año".

El presidente de la UNLP precisó que el regreso total a las aulas dependerá de cómo avance la situación epidemiológica. "No llegó la vacuna, no estamos inmunizados y sí estamos cansados de que sea así, pero eso no significa que haya cambiado la situación", indicó en diálogo con el programa Todo Provincial.

En relación a qué balance hace de este año, dijo: "Lo que pasó en el año es que hubo una gran disposición de los estudiantes y de los docentes, que estuvieron capacitándose durante 20 semanas mientras daban clases. El 98 por ciento de las materias, estamos hablando de 2.400 materias, todas dieron clases y tomaron exámenes".

Además consideró que la educación a distancia "permitió más inclusión, lo que estaba limitado a los que podían llegar, presencial y físicamente a la Universidad, va a estar expandido a todo aquel que va a poder avanzar desde la virtualidad".