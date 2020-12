El Gobierno anunció planes de telefonía, internet y TV desde 150 pesos por mes

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció esta tarde la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción, con el objetivo de favorecer la universalización del acceso a esos servicios a los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos.



Entre los planes creados en el marco del plan básico universal obligatorio, Cafiero precisó que en el caso de la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago; mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes.

EL DETALLE DE LOS PLANES:

TELEFONIA FIJA: $380 POR MES

Minutos llamadas locales y de larga distancia nacional, a destinos fijos de Argentina: 300

Llamadas a números 0800 y números cortos de emergencia: Libres

Llamadas entrantes: Sin Límite

CELULARES

Llamadas ($150 POR MES)

Minutos On Net (misma compañía): 500

Minutos Off Net (distinta compañía): 50

SMS: 500

Urls y 0800 Free (sitios gratuitos) gob.ar | gov.ar| edu.ar |educ.ar |uba.ar

Hasta 30 sitios diferentes

Plataforma de Mensajería instantánea (Whatsapp o similar): SOLO TEXTO los 30 días del mes.

Paquetes de DATOS

Opción A: $200 PESOS POR MES

Prestación básica Universal. Datos. (PBU-SCM-D): 1 GB

Opción B: $18 prepago por un día

Prestación básica Universal. Datos. (PBU-SCM-D): 50 MG por día

SERVICIO DE INTERNET

Residencial (no incluye satelital)

1) Prestadores con más de 50.000 accesos totales.

AMBA : 10 Mbps a $700 por mes.

Resto del país: 5 Mbps $700 por mes.

2) Prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 accesos totales.

5 Mbps por $700 por mes.

O el beneficiario puede optar por acceder al Plan de Menor velocidad ofrecido por la compañía con un descuento del 30% del valor.

3) Prestadores con menos de 2.000 accesos totales.

2 Mbps por $600

TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN

Categoría I

Más de 500.000

30% de descuento sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020 y/o aumentos posteriores que se autorizaren.

Categoría II

Entre 100.000 y 500.000

25% de descuento sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020 y/o aumentos posteriores que se autorizaren.

Categoría III

Entre 30.000 y 100.000

20% de descuento sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020 y/o aumentos posteriores que se autorizaren.

Cantidad de abonados informados conforme declaración jurada establecida por RESOLUCIÓN ENACOM 3407/2017 y su similar 3408/2017



QUIENES PODRÁN ACCEDER

• Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

• Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y sus hijos entre 16 y 18 años.

• Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y sus hijos entre 16 y 18 años.

• Pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

• Monotributo Social como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

• Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años.

• Beneficiarios de seguro de desempleo como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

• Beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844) como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

• Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

• Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

• Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

• Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.

• Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.

• Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es la principal novedad de la reglamentación del DNU. La creación y la reglamentación de la PBU reflejan el carácter inclusivo de la norma y son una inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales.